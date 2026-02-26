Ya hay foto: Úrsula Corberó muestra a su hijo en Instagram

Días después de dar a luz, la actriz Úrsula Corberó ha compartido unas emotivas imágenes junto a su bebé en Instagram.

En la historia que la actriz ha colgado en la red social se puede ver a la intérprete sonriendo con el niño durmiendo placidamente entre sus brazos.

Este primer posado junto a su hijo Dante ha enloquecido a los fans, a pesar de que no es la primera vez que lo muestra públicamente.

Hasta ahora, había mostrado algunas imágenes de su pareja y padre del niño, Chino Darín (Ricardo Mario Darín), en el hospital poco tiempo después del parto.

La actriz española Úrsula Corberó junto a su bebé recien nacido / Goundo Sakho / Úrsula Corberó/Instagram

El nacimiento del pequeño Dante

El nacimiento de Dante, el 9 de febrero de 2026, dio mucho de qué hablar: aunque se habló al principio de que el bebé iba a nacer en Buenos Aires (Argentina), la pareja eligió Barcelona para dar a luz, ya que es la capital de la provincia del pueblo de origen de Corberó.

Además, decidieron romper con la tradición familiar de Chino, cuyo padre y abuelo también se llaman Ricardo, y nombraron al bebé Dante. "Es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito", declaró el abuelo, con cierta resignación, ante los medios que lo esperaban a las puertas de la Clínica Corachán de Barcelona.

El parto fue programado para que Chino pudiera estar presente. Y así fue, porque el actor argentino tomó un vuelo desde Buenos Aires para estar al lado de su novia pero, apenas 48 horas después, tuvo que volver para continuar con su trabajo, pues la ley argentina mantiene la baja por paternidad solamente durante dos días. Pese a ello, Chino se quedó con la parte positiva de la experiencia: "Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar en el parto. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar", expresó a los medios.

Actualmente, como se puede apreciar en varias imágenes, la actriz continúa en Barcelona junto a su familia y, según se puede ver, mantiene el contacto con Chino a través de videollamadas.

Videollamada entre los actores Úrsula Corberó y Chino Darín / Goundo Sakho / Úrsula Corberó /Instagram

El sueño de Úrsula

Úrsula Corberó es una actriz catalana de 36 años, reconocida internacionalmente por su papel de Tokio en 'La casa de papel' y, más tarde, por su interpretación de Rosa Peral en 'El cuerpo en llamas',-que recrea el llamado crimen de la Guardia Urbana-, que se dio a conocer como adolescente díscola en 'Física o química'.

Chino Darín es un actor, productor y director de 37 años nacido en Buenos Aires (Argentina), hijo del también actor y director Ricardo Darín. Ambos se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie española 'La embajada'.

La química surgió de inmediato mientras interpretaban a una pareja en la ficción y, años después, se consolidaron como una de las parejas más famosas del cine iberoamericano.

Anuncio en Instagram: "Esto no es IA"

Corberó anunció su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una publicación de Instagram a la que añadió un "Esto no es IA". Tal como comentó a la revista 'Vogue' en 2023, siempre había querido ser madre y ahora se encuentra disfrutando de la maternidad más que nunca.

Tras dar a luz, ha cambiado cada rincón de su casa, especialmente su habitación: en sus historias ha mostrado una cuna de tonos naturales, que combina con el resto de muebles, junto a su cama y también su vestidor, que ahora contiene un adorable peluche de pingüino.

Habitación principal en la casa de Úrsula Corberó en Barcelona / Goundo Sakho / Úrsula Corberó /Instagram

Vestidor en la casa de Úrsula Corberó en Barcelona / Goundo Sakho / Úrsula Corberó /Instagram

No obstante, la protagonista de 'La casa de papel' sigue teniendo muy presente el trabajo. Recientemente, se ha confirmado que protagonizará la película de terror 'Hay alguien en el jardín', del director Jaume Balagueró, y la segunda entrega de 'Rose's baby', la comedia que comparte con Antonio Banderas.