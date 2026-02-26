Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baronesa ThyssenCubaMigrañaDe JongInflaciónJubilaciónAyusoAntonio TejeroDana ValenciaBarcelonaAtúnEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Famosos

Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta

La actriz visitó 'La Revuelta' para presentar su nuevo programa 'Zero dramas en La 2, que se estrenará el próximo 8 de marzo

Loles León, en el set de 'La que se avecina' en 2022

Loles León, en el set de 'La que se avecina' en 2022

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, La 2 estrenará el programa 'Zero dramas', un espacio de debates capitaneado por la actriz Loles León que apuesta por el humor y la conversación distendida para abordar temas de todo tipo. Y también así, distendidamente en su visita a 'La Revuelta'. , León le confesó a David Broncano que en 2022, con 72 años, se quedó con apenas 2.000 euros en la cuenta y que llegó a perder propiedades.

A Loles León, con su dilatada trayectoria, le ha "entrado mucho dinero", confesó en el programa, donde también confirmó que seguirá en 'La que se avecina' y avanzó en exclusiva que prepara un musical titulado 'Qué ganas tengo', pensado para representarse en distintos eventos del Orgullo en España.

"Un señor de apellido Montoro"

El gran momento de la entrevista llegó cuando Broncano le preguntó por su patrimonio, a lo que la actriz respondió sin ambages. Reveló que pese a haber ganado mucho dinero, no lo ha podido conservar por distintas circunstancias, señalando directamente a un "señor de apellido Montoro". Hablaba, claro, del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y de una regularización fiscal que le obligó a devolver cantidades desgravadas años atrás, con intereses y sanciones.

Eso hizo que León perdiera buena parte de sus ahorros, perdiedno también "hasta un apartamento en Ibiza". "De un día para otro cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás, con intereses y multas", relató, asegurando que con 72 años se quedó con apenas 2.000 euros en la cuenta tras hacer frente a embargos y pagos pendientes.

Aquella situación la obligó a aceptar todo tipo de trabajos para afrontar la situación, encadenando proyectos como 'Tu cara me suena' o 'Padre no hay más que uno'.

Noticias relacionadas

También ha tenido que vender su casa, expuso León, aunque admitiendo que su situación actual, a los 75 años, es más estable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  4. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  5. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  6. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  7. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  8. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo

Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta

Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta

La UCO vincula a la expresidenta de ADIF con la compra de mascarillas a la empresa de Aldama al descubrir correos que se intentaron borrar

La UCO vincula a la expresidenta de ADIF con la compra de mascarillas a la empresa de Aldama al descubrir correos que se intentaron borrar

Ya hay foto: Úrsula Corberó muestra a su hijo en Instagram

Ya hay foto: Úrsula Corberó muestra a su hijo en Instagram

Prisión para un falso pastor evangélico por abusos sexuales a mujeres en L'Hospitalet simulando “ejercicios espirituales”

Prisión para un falso pastor evangélico por abusos sexuales a mujeres en L'Hospitalet simulando “ejercicios espirituales”

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Las personas siguen queriendo comprar, pero no tienen dinero para hacerlo"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Las personas siguen queriendo comprar, pero no tienen dinero para hacerlo"

Crítica de 'Los miserables. El origen': los años de plomo del inmortal Jean Valjean

Crítica de 'Los miserables. El origen': los años de plomo del inmortal Jean Valjean

Crítica de 'Sorry, Baby', de Eva Victor: una ópera prima delicada y punzante sobre los abusos sexuales

Crítica de 'Sorry, Baby', de Eva Victor: una ópera prima delicada y punzante sobre los abusos sexuales

Corea del Norte se abre a negociar con EEUU pero a cambio de que reconozca su condición de "Estado nuclear"

Corea del Norte se abre a negociar con EEUU pero a cambio de que reconozca su condición de "Estado nuclear"