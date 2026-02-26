Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta

El próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, La 2 estrenará el programa 'Zero dramas', un espacio de debates capitaneado por la actriz Loles León que apuesta por el humor y la conversación distendida para abordar temas de todo tipo. Y también así, distendidamente en su visita a 'La Revuelta'. , León le confesó a David Broncano que en 2022, con 72 años, se quedó con apenas 2.000 euros en la cuenta y que llegó a perder propiedades.

A Loles León, con su dilatada trayectoria, le ha "entrado mucho dinero", confesó en el programa, donde también confirmó que seguirá en 'La que se avecina' y avanzó en exclusiva que prepara un musical titulado 'Qué ganas tengo', pensado para representarse en distintos eventos del Orgullo en España.

"Un señor de apellido Montoro"

El gran momento de la entrevista llegó cuando Broncano le preguntó por su patrimonio, a lo que la actriz respondió sin ambages. Reveló que pese a haber ganado mucho dinero, no lo ha podido conservar por distintas circunstancias, señalando directamente a un "señor de apellido Montoro". Hablaba, claro, del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y de una regularización fiscal que le obligó a devolver cantidades desgravadas años atrás, con intereses y sanciones.

Eso hizo que León perdiera buena parte de sus ahorros, perdiedno también "hasta un apartamento en Ibiza". "De un día para otro cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás, con intereses y multas", relató, asegurando que con 72 años se quedó con apenas 2.000 euros en la cuenta tras hacer frente a embargos y pagos pendientes.

Aquella situación la obligó a aceptar todo tipo de trabajos para afrontar la situación, encadenando proyectos como 'Tu cara me suena' o 'Padre no hay más que uno'.

También ha tenido que vender su casa, expuso León, aunque admitiendo que su situación actual, a los 75 años, es más estable.