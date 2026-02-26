Famosos
Así es la posible nueva ilusión de Lamine Yamal: "Es conocida de Nicki Nicole"
El futbolista del FC Barcelona estaría conociendo a Lily Rowland, según explicó Anna Gurguí en el programa 'En todas las salsas'
La relación entre Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y Nicki Nicole, cantante argentina, sorprendió a todos. Sin embargo, después de varios meses, decidieron ponerle fin a su romance. Circularon rumores sobre posibles terceras personas, pero ambos desmintieron las especulaciones.
El de Rocafonda ya ha pasado página y tiene una nueva ilusión, según explicó Anna Gurguí en el programa 'En todas las salsas'. Se trata de la influencer y modelo británica Lily Rowland, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, quien también es conocida aquí en España por salir en los vídeos del youtuber xBuyer, ya que participó en la serie 'Vuelta a España en caravana', entre otros vídeos.
La colaboradora de 'En todas las salsas' empezó explicando que "la información que he investigado es que Lily Rowland, de repente, se planta en Barcelona esta semana, y me empiezo a dar cuenta de algo".
En ese instante, Gurguí aclaró que "Lamine Yamal hace lo mismo que todos los futbolistas, que es no seguir a las chicas que les gustan. Pero he visto unos 'likes' y unos 'me gusta' de Lamine Yamal a Lily Rowland que he dicho: 'Uy, que raro'. Pero me he fijado que también Lily le da 'likes' a Lamine Yamal".
La colaboradora del programa de Mtmad compartió que el futbolista del Barça "no quiere dar pistas". Por esta razón, no la sigue en redes.
Lo más sorprendente de todo fue cuando Gurguí desveló que "Lily Rowland es conocida de Nicki Nicole y ya hace más de un mes que dejó de darle 'likes', lo que ha comenzado a generar especulaciones de que Lamine Yamal tendría algo con ella".
Sin embargo, la colaboradora de 'En todas las salsas' expresó que "la relación no está confirmada, pero las pistas llaman mucho la atención".
Además, reveló que la influencer británica ha asistido a varios partidos del Barça, y ha sido ella misma quien lo ha mostrado en su cuenta personal de Instagram. En sus publicaciones, se la puede ver luciendo la camiseta azulgrana en el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y en Stamford Bridge.
