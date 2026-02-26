La heladería favorita de Bardghji en Barcelona, basada en una nave espacial: así disfruta de su tiempo libre el futbolista

Bardghji ha encajado a las mil maravillas en Barcelona. El extremo azulgrana está muy contento de haber fichado por el FC Barcelona, tras dejar el Copenhague, el club que lo vio crecer. En Suecia ya no se habla de promesa ni de apuesta arriesgada, sinó de un jugador que ha dado un salto futbolístico en su carrera y es muy prometedor.

El impacto del Kuwait-sueco en el FC Barcelona ha sido notable y ha superado todas las expectativas, no tanto por los minutos acumulados (14 partidos, 1 gol y una asistencia en 300 minutos en liga), sino por la manera en la que ha gestionado el contexto como suplente en la posición de la estrella del equipo, Lamine Yamal.

Bardghji ha conectado rápido con un grupo joven y competitivo, y el club lo está cuidando en todos los sentidos, también a nivel de comunicación. Su relación con algunos compañeros, como Marcus Rashford, es una muestra más de su integración. Entró directamente en dinámica del primer equipo, trabajó en silencio y aceptó un rol secundario sin ruido. "No se le ha visto quejarse ni pedir nada. Ha trabajado duro y eso se ha notado", afirman en Suecia.

Una persona 'muy suya'

Fuera de los focos, el extremo mantiene un perfil discreto. Vive instalado en la zona alta de Barcelona, en un entorno tranquilo que le permite desconectar. Comparte gran parte de su tiempo con su pareja, Tireje Culin, y con un pequeño círculo de amigos de confianza (además de los Rashford, Koundé, Szczesny o demás amigos del vestuario). Es habitual que su familia viaje desde Suecia para visitarle, algo que para él es fundamental en una etapa de adaptación lejos de casa.

Le encanta quedarse en casa viendo anime, jugando a la PlayStation y seguir partidos de otras ligas europeas. También aprovecha los días libres para pasear por el centro de la ciudad o acercarse a la playa al atardecer. Una persona de cosas sencillas y de estar junto a los suyos. Incluso mantiene rutinas muy marcadas: suele cortarse el pelo en Sanrothebarber, la peluquería de Raúl Sanroma en El Prat, que concedió el año pasado una entrevista a Diario SPORT. Allí acude con discreción, como un vecino más.

También le encanta ir a comer a restaurantes locales de Barcelona, pero sobre todo al Lucciano's, una heladería con ambientación espacial que se ha convertido en uno de sus lugares de desconexión nocturna.

Un heladería con ambientación espacial

La heladería es argentina y tiene su sede tanto en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Granada. Lucciano's es un sitio un tanto curioso, debido a que el negocio plantea una innovadora propuesta ambientada como si fuese un viaje espacial. La heladería tiene el origen en la ciudad de Mar del Plata (Argentina), pero la primera tienda en la capital catalana abrió en el 2022 en la esquina de Rambla Catalunya y Gran Vía.

Lo que llama la atención de la heladería es su estética al entrar; te reciben un astronauta y una nave espacial, ambientado como si estuvieras en Marte. “Nos fuimos a Italia y trajimos la última tecnología para fabricar helado y a los mejores maestros heladeros. Cada helado es un viaje a otro mundo", cuenta el negocio de Lucciano's.

Noticias relacionadas

Hasta Ibai Llanos fue a echar una mano a Lucciano's, en l'Eixample, regalando helados especiales... y espaciales. En total presentan una oferta de más de 20 sabores con alternativas pensadas tanto para el público vegano como para quienes tienen intolerancia al gluten o a la lactosa. Bardghji, en la Ciudad Condal, está feliz.