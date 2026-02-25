Muere Katherine, la hija mayor del cómico Martin Short, a los 42 años

La familia del actor y comediante canadiense Martin Short, de 75 años, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hija mayor, Katherine Hartley Short, a los 42 años. La noticia fue confirmada por un representante de la familia a medios estadounidenses, que informaron de que la mujer fue encontrada sin vida en su residencia de Hollywood Hills.

En un comunicado, los Short expresaron su devastación y solicitaron respeto e intimidad en estos momentos de duelo. "Es con un dolor profundo que confirmamos el fallecimiento de Katherine. La familia está devastada por esta pérdida y agradece las muestras de apoyo", han señalado.

Según las primeras informaciones publicadas por la prensa norteamericana, las autoridades locales investigan el fallecimiento y apuntan a que podría tratarse de un suicidio, aunque no han trascendido más detalles oficiales. Según la revista 'People', el departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada desde una vivienda en Hollywood Hills a las 18.41 horas sobre una mujer. El forense de Los Ángeles confirmó luego al citado medio que Katherine se suicidó.

Lejos del foco

Katherine mantuvo siempre un perfil discreto, lejos del foco mediático que acompaña a su padre. Graduada en Psicología y Estudios de Género por la Universidad de Nueva York y con un máster en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California, desarrolló su carrera profesional en Los Ángeles, donde trabajaba con personas en situación de vulnerabilidad y colaboraba en iniciativas vinculadas a la salud mental.

La tragedia golpea de nuevo al entorno familiar del actor, que ya perdió a su esposa, la también actriz Nancy Dolman, en 2010 tras una larga enfermedad. El matrimonio adoptó a Katherine y a sus dos hermanos, Oliver y Henry, formando una familia que el propio intérprete siempre ha descrito como el centro de su vida.

En los últimos meses, Martin Short también ha ocupado titulares por su relación sentimental con Meryl Streep, su compañera de reparto en la exitosa serie 'Solo asesinatos en el edificio'. La complicidad entre ambos traspasó la pantalla y acabó convirtiéndose en un noviazgo que ha despertado simpatía en la industria y entre sus seguidores.