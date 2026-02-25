Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett visitan la clínica Puigvert de Barcelona | Exclusiva

Como cada miércoles, las Mamarazzis han vuelto en una nueva entrega de su pódcast de EL PERIÓDICO para repasar los titulares más sonados de los últimos días en la prensa del corazón. En esta ocasión, Laura Fa y Lorena Vázquez han repasado la batalla legal de Julio Iglesias, la complicada historia de Arantxa Sánchez Vicario con Josep Santacana y una exclusiva especialmente interesante para la audiencia de Noruega (y no, no tiene nada que ver con el ingreso del rey Harald V en Tenerife).

El programa también ha dado para repasar (otra vez) las sombras sobre la salud de Juan Carlos I y –siguiendo con la Familia Real– los ecos de un inverosímil rumor llegado desde tierras argentinas.

Julio Iglesias pasa a la ofensiva judicial

Julio Iglesias sigue copando titulares, pero esta vez se invierten los roles: el cantante ha interpuesto una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz para que se retracte de las declaraciones que vertió en televisión y redes sociales, un movimiento que las Mamarazzis interpretan como el paso previo a una cascada de demandas contra eldiario.es y otros medios o informadores que, a juicio del cantante, se habrían extralimitado en sus descripciones de lo acontecido en torno al artista. De momento, Díaz no ha rectificado públicamente, al mismo tiempo que se abre el debate de si sus declaraciones las hizo como figura pública, como representante política o a título personal.

Ayer, además, diferentes amigos de Iglesias –entre ellos Susana Uribarri– avisaron de que habrá muchas demandas contra quienes hayan ido demasiado lejos. Cabe recordar que la justicia española decidió retirarse de la investigación por falta de jurisdicción, si bien optó por no entregar la denuncia que el propio Iglesias reclamaba consultar. Con todo, las Mamarazzis han lamentado que el caso se haya convertido en una guerra politizada de dos bandos en la que nadie parece acordarse ya de las dos presuntas víctimas, desaparecidas por completo del foco mediático.

Arantxa Sánchez Vicario y los 30 millones que se esfumaron

Otro de los nombres de la semana es el de Arantxa Sánchez Vicario. La extenista acudió el pasado fin de semana a Barcelona para presentar un "nuevo deporte". Su reaparición, sin embargo, también ha coincidido con el carpetazo al el capítulo más oscuro de su vida personal: la relación y posterior litigio con Josep Santacana, que terminó en un juicio eterno y con aproximadamente 30 millones de euros desaparecidos que la extenista había acumulado a lo largo de su carrera.

Las Mamarazzis han recordado que los cercanos a Arantxa ya la avisaron cuando se planteaba casarse con un hombre envuelto en controversias. Pero el amor, como suele suceder, le nubló la vista ante cualquier atisbo de 'red flag'. Los problemas se remontaban a cuando la pareja supuestamente residía en Andorra, una ficción que se mantuvo hasta que Hacienda destapó el engaño. Para saldar su deuda, ambos solicitaron un préstamo de alrededor de seis millones de euros al Banco de Luxemburgo y, a partir de ahí, se beneficiaron de una red ilegal de empresas. Ningún "presuntamente" de por medio: ambos fueron sentenciados y tuvieron que negociar para no pisar la cárcel.

Paralelamente, Santacana le pedía el divorcio tras engañarla y enamorarse de otra mujer. Separaron sus caminos, pero ella siguió reclamándole los bienes de los que se había apropiado, entre ellos los trofeos que había ganado a lo largo de su carrera deportiva. Y no solo eso. "Hay una pasta que no ha aparecido", ha apuntado Laura Fa en defensa de la extenista, que viviría de forma muy distinta si no se hubiese juntado con el empresario. A finales del pasado noviembre, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial para cerrar una etapa tras años de litigio: él, pese a serle embargados bienes como un yate, estaba satisfecho de dejar de enfrentarse a la continua investigación; mientras, ella tiró la toalla después de que un tribunal de Florida –ambos residen en Miami– no fuese capaz de demostrar que el empresario tuviese dinero en paraísos fiscales. Y ojo, porque que no puedan acreditarse no significa que no existan, tal como apuntó la extenista

Ahora, fuentes cercanas confirman que la idea de Arantxa Sánchez Vicario es poner rumbo de vuelta a Barcelona, ya que el sueño de su hijo Leo es jugar en el Barça. Cabe recordar que ella y Santacana tienen custodia compartida de los niños, aunque pasan más tiempo con ella que con él.

Desclasificación de los archivos del 23-F

La actualidad política también se ha colado en el pódcast con la desclasificación de los archivos del 23-F. Por ahora, solo contábamos con la versión de Juan Carlos I, que explicó en uno de los capítulos de sus memorias que estaba muy ocupado realizando llamadas, motivo por el cual –siempre según su relato– él no podía ser el gran traidor o "elefante blanco" de la democracia española. Pese a que entre las Mamarazzis hay una historiadora, ambas han optado por dejar este asunto en manos de los politólogos.

Lo que sí han apuntado es un detalle que refuerza las dudas sobre la relación del Emérito con su familia: ya van tres funerales u homenajes de Irene de Grecia, y Juan Carlos I no ha acudido a ninguno de ellos, algo que alimenta la hipótesis de una mala relación entre ambos.

Sin salir de la Familia Real española, mención especial para un rumor tan pintoresco como inverosímil. Y es que 'Intrusos', el equivalente argentino de 'Sálvame', ha informado sobre la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Aguada, asegurando que ella tendría nueva pareja. Al parecer se trataría de un hombre casado, pese a que la institución a la que pertenece le impidiese este 'affaire' en el contexto actual. La teoría, por si quedaban dudas, es que ese hombre sería "Felipe I de Borbón" —así lo llamaron, equivocándose hasta en el nombre del monarca español—.

El supuesto primer encuentro se habría producido en 2019, cuando ambos coincidieron en una visita oficial. Las Mamarazzis, como era de esperar, no conceden ninguna credibilidad a estas informaciones; más allá de la anécdota, se trata de una especulación sin pies ni cabeza, muy alejada de estar contrastada o de poder llegar a estarlo.

La princesa de Noruega y su chamán, de visita en una clínica de Barcelona

Y al fin, la que sin duda alguna es la exclusiva más potente de la semana, especialmente relevante para los medios noruegos. Según las informaciones que han llegado a las Mamarazzis, Marta Luisa de Noruega y su marido, el chamán Durek Verrett, visitaron la clínica privada Puigvert de Barcelona. Cabe recordar que –como el propio Verrett confesó en su documental– un trasplante anterior no funcionó y ahora requiere de tres sesiones de diálisis a la semana, por lo que estaría pendiente de otra intervención similar. Con todo, se desconoce si la visita fue rutinaria, si la operación es inminente o si se trata de otro tipo de tratamiento.

Las Mamarazzis han recordado, además, que Marta Luisa y Durek Verrett son habituales en Barcelona. La capital catalana es un destino recurrente al que suelen acudir con aires de realeza –pese a que ella ya no pertenece formalmente a la estructura de la Familia Real noruega, aunque mantiene relación con sus parientes–, y donde él cuenta con una amiga dedicada al mundo del arte. Cabe recordar que el chamán fue demandado en su día por presuntas agresiones sexuales y que se codeó con famosos de la talla de Gwyneth Paltrow al mismo tiempo que sostenía ser capaz de curar mediante masajes o de poseer una piedra que supuestamente curaba el cáncer.

Sea como sea, la exclusiva llega en una semana especialmente convulsa para la Casa Real noruega. Ayer se conoció que el actual rey de Noruega fue ingresado en Tenerife por deshidratación y tras sufrir una infección, si bien –según la agencia EFE– se encuentra estable y en buen estado en el municipio tinerfeño de Arona. Desde Oslo, además, han trascendido las últimas declaraciones de una exnovia de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, que lo acusa de haberla estrangulado y agredido, aportando incluso grabaciones. Lo último que se habría comentado es que Borg habría confesado a su entorno que tiene un hijo pequeño cuya identidad no ha trascendido públicamente. A todo ello se suma el lío por la aparición del nombre de la princesa en los documentos de Epstein, una información que estaría generando tensiones en su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Achraf Hakimi, a juicio por violación

Finalmente, las Mamarazzis han repasado la actualidad judicial del futbolista Achraf Hakimi, exjugador del Real Madrid y actualmente en las filas del Paris Saint-Germain. Sin embargo, los ecos se hacen eco de su nombre estos días por motivos extrafutbolísticos: la fiscalía francesa considera que existen pruebas suficientes –entre ellas, diversos tocamientos– para someterlo a juicio por violación.

Lejos de guardar discreción, el jugador reaccionó públicamente cuestionando que con una simple acusación se pueda llegar a la celebración de un juicio de estas dimensiones. Las Mamarazzis, por su parte, han sabido que el jueves pasado el futbolista estuvo en casa de la madre de su amigo, el cantante Morad, celebrando el Ramadán.

Mamarazzis - Marta Luisa de Noruega i Durek Verrett visiten la clínica Puigvert | Exclusiva

Este caso se suma a la lista de hombres poderosos que están siendo señalados por la justicia; una tendencia que invita a la reflexión después de la segunda denuncia por agresión sexual a Íñigo Errejón, que sucede a la interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá, y las acusaciones por agresión y acoso sexual al exDAO por parte de varias agentes.

