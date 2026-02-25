Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones amorosas

¿Quién es Lily Rowland, la 'influencer' a la que se relaciona con Lamine Yamal?

Algunos indicios apuntan a que podría haber un noviazjo entre ambos

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: "No ha sido por ninguna infidelidad"

Así es Nicki Nicole, la expareja de Lamine Yamal

Lamine Yamal y Lily Rowland

Lamine Yamal y Lily Rowland / DANI BARBEITO / REDES SOCIALES

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Lamine Yamal, el futbolista del Fútbol Club Barcelona (FCB), podría haber encontrado una nueva ilusión con Lily Rowland

El delantero del club estaría conociendo a una 'influencer' británica con millones de seguidores tanto en TikTok como en Instagram

En el programa ‘En todas las salsas’, de Mediaset Infinity, la escritora Anna Gurguí ha puesto sobre la mesa la vida sentimental de Yamal y ha hablado ya de un posible noviazgo entre los dos jóvenes. 

¿Son solo rumores?

Ninguno de los dos se sigue en ninguna de sus redes sociales, pero sí que se han detectado algunas interacciones mutuas puntuales, como ‘likes’ (‘me gusta’) en alguna que otra publicación. 

Además, Gurguí ha destapado que existía una relación de amistad entre la 'influencer' y Nicki Nicole, la cantante argentina expareja del futbolista.

Lily Rowland ama Barcelona

Rowland, nacida en Londres, es una joven de 21 años que crea contenido sobre moda, viajes y belleza. En 2020 saltó a la fama y ha llegado a colaborar con grandes marcas como Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne y Victoria Secret. 

La 'influencer' también ha recorrido mundo y, tal y como muestra en sus publicaciones, es una gran fan del FCB y también de su ciudad, Barcelona, donde siempre que puede va a ver los partidos de este equipo catalán. 

