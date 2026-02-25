Famosos
Un campeón del mundo de MotoGP da el salto a los 'reality': participará en 'Supervivientes'
El expiloto, que llegó a ser campeón de Moto2, ha asegurado que su vida "siempre ha estado llena de retos", dispuesto a ganar el programa
Jordi Torres Cusidó
El expiloto manresano de MotoGP y campeón del mundo de Moto2 Toni Elías será uno de los concursantes de la nueva temporada del programa de Telecinco 'Supervivientes'. Lo ha confirmado por las redes sociales en un vídeo que ha publicado tanto en su Instagram como en las cuentas de Telecinco, Mediaset y Mediaset Infinity y que ya acumula más de 310 mil visualizaciones. En el clip, Elías explica que su vida "siempre ha estado llena de retos" y que participar en esta nueva edición del programa y ganar, lo considera un reto más a superar. También comenta que su participación en el concurso es muy importante para él y que piensa "luchar y darlo todo".
Toni Elías, nacido en 1983, se retiró del motociclismo en 2023, después de casi 23 años en los que participó en MotoGP, consiguió ser campeón de Moto América Supebikes en 2017 y fue campeón del mundo de Moto2 en el año 2010. Aun así, continuó vinculado al mundo de las motos: en 2024 volvió al equipo con el que fue campeón del mundo, Gresini Racing, como entrenador de los equipos de Moto2 y MotoE.
En "Supervivientes", el manresano coincidirá con dos deportistas más, el bicampeón de carreras de obstáculos (OCR) Aratz Lakuntza, y el atleta Alberto Ávila, y también con Ivonne Reyes, Gabriela Guillén (madre del séptimo hijo de Bertín Osborne), la actriz Alex de la Croix, la periodista Ingrid Betancor y la creadora de contenido Alba Paul (mujer de Dulceida). También hay caras conocidas del universo de la Isla de las Tentaciones y Gran Hermano, como Claudia Chacón, Maica Benedicto y Gerard Arias.
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero