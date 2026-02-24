El actor Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"

La serie 'Los Serrano' dejó una huella imborrable en la televisión española. Uno de sus personajes más queridos fue Santi, interpretado por el actor Jesús Bonilla. A pesar del enorme éxito que alcanzó la serie, Bonilla ha confesado que ya no desea tener ningún vínculo con 'Los Serrano', tal como explicó en el programa 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat.

A sus 70 años, el intérprete ya no puede más y ha decidido dejar de lado el mundo de la televisión y el cine: "No quiero saber nada porque ya he cumplido la misión de trabajar y entregarme".

El actor de 'Los Serrano' comentó que hace poco le llamaron para una entrega de premio, pero su respuesta fue contundente. "¡Que no recibo premios! Hicimos 'El chiringuito de Pepe', ahí fue cuando terminé", expuso a Álex Álvarez, periodista de 'El tiempo justo', mediante una llamada telefónica.

Respecto a un posible reencuentro con sus compañeros de 'Los Serrano', el colaborador del programa de Telecinco compartió el punto de vista de Bonilla: "Dice que no participaría en un reencuentro ni en ninguna serie porque acabó harto".

El intérprete español explicó que "estoy felizmente y divinamente retirado", pues cree que ya ha cumplido con creces. "Más de lo que jamás habría imaginado en mi vida, ni trabajando en cualquier otra profesión... todo ha sido a lo bestia. Hay gente que lo necesita, yo no lo necesito".

Jesús Bonilla, en el punto de mira. / ARCHIVO

Bonilla puso de ejemplo a Antonio Resines, quien sigue trabajando a un alto nivel y no piensa en retirarse. Según Bonilla, Resines "no puede parar porque le encanta, es como una droga".

Además, el actor de 'Los Serrano' habló sobre una estafa que sufrió por parte de un banco estadounidense. "Perdí todo y lo pasé muy mal", señaló.

Por último, Bonilla confesó que gracias a sus abogados pudo recuperar todo el dinero que había perdido, aunque tardó más de 10 años.