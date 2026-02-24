Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

Este domingo, 22 de febrero, Estados Unidos se ha alzado campeón con la última medalla de oro de hockey en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, contra Canadá, 46 años después (desde 1980).

Todos los estadounidenses han celebrado este hito, y Donald Trump no ha querido ser menos.

En la red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos ha publicado un vídeo generado con la Inteligencia Artificial (IA) mofándose de su país rival.

Con traje y corbata

Estas imágenes muestran al presidente, vestido con un traje azul y una corbata roja, liderando la selección de hockey masculina estadounidense.

El vídeo dura un minuto y aparecen una serie de secuencias en las que anota goles, da puñetazos a sus rivales y es enviado al banquillo. Sin embargo, finalmente Trump regresa al juego y anota el gol que les da la victoria de campeones.

Una guerra contra Canadá

Este vídeo ha sido la contestación del estadounidense a un tuit que publicó el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau en febrero del año pasado, en el que le decía a Trump: “No puedes quedarte con nuestro país, y no puedes quedarte con nuestro juego”.

Trudeau celebraba con esta publicación el triunfo de Canadá sobre EEUU en el partido por el campeonato de las Cuatro Naciones Face-Off (torneo internacional de hockey sobre hielo de élite organizado por la NHL), y en medio de crecientes tensiones entre los dos países por el tema de los aranceles y la insinuación de Trump de que podría intentar anexionarse Canadá.

No es la primera vez

Ahora, Donald Trump ha querido devolverle la pelota al país vecino, tras ganar el equipo masculino de hockey de Estados Unidos a Canadá 2-1 en los recientes Juegos Olímpicos y ha aprovechado para ensalzar su figura de presidente.

Y no es la primera vez que el presidente estadounidense ha usado esta herramienta para publicar vídeos en Truth Social, mofándose de otros países y personas.

En febrero de 2025, el presidente publicó unas imágenes que mostraban una reconstrucción de Gaza (Palestina), convertida en un complejo turístico de lujo con hoteles y estatuas doradas de él mismo.

No hace mucho, también compartió un vídeo donde se veían las caras del expresidente Barack Obama y su mujer, Michelle Obama, en los cuerpos de unos monos; vídeo que poco después borró por la gran polémica que generó.