El actor de 'La que se avecina' Ricardo Arroyo, ingresado por estrés: "He tenido 20 caídas en la calle"

Poco se sabía del actor Ricardo Arroyo, que interpretaba a Vicente Maroto, un querido personaje de 'La que se avecina, desde que desapareció de la serie en diciembre de 2024.

Arroyo se alejó del foco mediático para descansar y apostó por el anonimato. Hace meses que no publicaba contenido en sus redes sociales. Ahora se sabe que el intérprete no está pasando un buen momento personal, con problemas de salud mental.

Ricardo Arroyo lleva tiempo ingresado en una "clínica de descanso", según ha explicado él mismo en 'El tiempo justo'. El actor estuvo en urgencias antes de recalar en esta clínica. "Tengo que andar con cuidado, los pasos, que no me maree. He tenido casi 20 caídas en la calle", ha reconocido.

"Nadie se acuerda de ti"

El intérprete ha explicado que el estrés pudo con él y tuvo que poner remedio. "No ha sido la fama, ha sido la prisa. El estar trabajando un día, llegar a casa a las 8 o 9 de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar", ha detallado.

Sin embargo, Arroyo reconoce sentirse "abandonado" por el sector, afirmando que cuando desapareces, y dejas de tener éxito, "nadie se acuerda de ti".