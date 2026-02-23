Rosalía tiene un recadito para su ex y viene en el frasco del perfume Euphoria de Calvin Klein: "Le va a encantar"

Rosalía sabe perfectamente cómo convertir un lanzamiento en conversación global. Esta vez no ha sido un 'single' sorpresa ni una colaboración inesperada, sino algo aparentemente más clásico: una campaña de perfume. Pero tratándose de ella, nunca nada es previsible.

El miércoles pasado se dio a conocer que la artista catalana es la nueva imagen de Euphoria Elixirs, la línea de fragancias de Calvin Klein compuesta por tres versiones -Bold, Magnetic y Solar- y ha aprovechado el vídeo promocional para dejar uno de esos titulares que flotan en el aire duranter días. Al ser preguntada por quién tendrá más ganas de ver la campaña, no mencionó ni a su familia ni a sus fans. "Mi ex. Yeah, claro, mi ex", respondió entre risas. Y remató, con esa media sonrisa que mezcla picardía y seguridad: "Le va a encantar".

Sin nombres. Sin iniciales. Sin pistas. "No estoy diciendo qué ex, solo estoy diciendo mi ex", aclara, jugando al despiste como ya ha hecho en otras ocasiones cuando su vida sentimental se cuela en la conversación pública. ¿Se referirá a Jeremy Allen White, a Rauw Alejandro...?

Un estado de ánimo

Pero más allá del dardo sentimental, la campaña tiene una ambición clara: convertir el perfume en estado de ánimo. Bajo el lema 'Vive la fantasía en tres expresiones olfativas distintas', Calvin Klein plantea el aroma como un interruptor emocional, una manera de elegir intensidad según el día. No se trata de una sola esencia, sino de tres "temperaturas" que orbitan en torno a un mismo eje, la vainilla, y la empujan en direcciones distintas.

'Solar Elixir' se presenta radiante y expansivo, con acordes de mango y una dulzura dorada; 'Magnetic Elixir' apuesta por una sensualidad con rosa y almizcle; y 'Bold Elixir' se adentra en maderas más oscuras y humo, con un carácter más nocturno y deliberado. Tres intensidades para una misma identidad, un concepto que encaja con la propia narrativa pública de Rosalía: transformación constante.

Tres imágenes de la campaña de Rosalía para el perfume 'Euphoria' de Calvin Klein. / INSTAGRAM / CALVIN KLEIN

Las imágenes, nuevamente firmadas y dirigidas por Carlijn Jacobs, refuerzan esa idea. Bloques de amarillo solar, rosa magnético y púrpura intenso funcionan como fondos emocionales. Más que vestuario, es gesto: una mirada sostenida, un hombro que gira, un movimiento mínimo que transmite control.

Estética de los 90

Visualmente, la artista se mueve entre transparencias, siluetas ajustadas y tejidos que potencian la estética noventera asociada a la casa.

En una imagen luce un vestido negro con la espalda al descubierto; en otra, un conjunto blanco semitransparente de aire veraniego; también aparece con estilismos más urbanos que dialogan con la línea de 'underwear' que ya protagonizó en 2025. El frasco, icono escultural de Euphoria, se reinventa ahora a través del color para reflejar la "temperatura" de cada elixir, y de cada emoción.

Noticias relacionadas

Este solo es un pequeño bocado de lo se espera de Rosalía en este 2026, en la que la veremos, a partir del 13 de abril, en la nueva temporada, la tercera ya, de 'Euphoria', la serie de HBO cuyo título comparte nombre con el perfume. Antes, desde el 16 de marzo, dará inicio a su gira mundia, 'Lux Tour', que se alargará hasta comienzos de septiembre. de 2026