Arantxa Sánchez Vicario se rinde: firma el divorcio con Santacana tras perder una fortuna de 30 millones

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana han puesto punto final a un proceso de divorcio que ha durado casi una década.

Las autoridades de Miami (Florida, EEUU) han dado la razón al exmarido de Sánchez Vicario y ella ha firmado un acuerdo extrajudicial para cerrar esta etapa, ya que la excampeona de Roland Garros no podía seguir afrontando el coste económico de seguir litigando judicialmente contra su exmarido.

Tal y como explica 'Informalia' en primicia, el tribunal de Miami ha determinado que Santacana tenía su situación financiera en orden y que el origen de su patrimonio en Florida estaba acreditado.

El inicio del divorcio

Para entenderlo mejor, hay que remontarse al año 2017, cuando el exmarido de Sánchez Vicario le comunicó a su esposa que tenía otra mujer y le pedía el divorcio. Además, abandonaba la casa familiar en Miami, donde se quedaron la tenista y sus dos hijos, Leo y Arantxa.

La extenista pudo comprobar entonces que la fortuna que había ganado en sus años como deportista, unos 30 millones de euros, estaba gestionada por su entonces marido en forma de inversiones y había desaparecido.

Para garantizar el bienestar de los dos hijos en común, la justicia estadounidense necesitaba que quedara clara la situación económica de la pareja antes y después de su unión.

La riqueza de Santacana

Santacana era consciente de que todas sus finanzas iban a ser examinadas exhaustivamente y que no tendría respuesta para demostrar cómo administró la fortuna de su exmujer. Además, también debía justificar él cómo se enriqueció en 2008, cuando contrajo matrimonio con Sánchez Vicario, pues en aquella época tenía varias deudas pendientes.

Es así como el exmarido acabó pidiendo el divorcio en Barcelona, donde los tribunales son menos exigentes a la hora de revisar los movimientos bancarios.

Traspaso del caso

Catalunya les concedió el divorcio. Sin embargo, Arantxa Sánchez y su abogado Ramón Tamborero decidieron recurrir la sentencia, con el argumento de que ambos residían en Miami junto a sus hijos, por lo que debían ser los jueces de Estados Unidos los que llevaran la causa.

La Audiencia de Barcelona admitió la petición de la tenista y dictaminó que el divorcio se debía tramitar en los Estados Unidos.

La sentencia ha sido firme

Las autoridades de Miami analizaron el caso, revisando las cuentas bancarias y los movimientos económicos y empresariales de Santacana. Finalmente, los tribunales han determinado que la expareja de Arantxa Sánchez lo tenía todo en orden y, por lo tanto, ella no recuperará nada de su fortuna.

Sin embargo, Josep Santacana tiene una deuda con el Banco de Luxemburgo, por un aval pedido junto a su exmujer. Por este caso, Sánchez Vicario fue condenada a 2 años de cárcel, y su exmarido, a 3 años y 3 meses.

La extenista nunca llegó a entrar en prisión por un acuerdo con la Fiscalía de reconocimiento de los hechos, beneficiándose de una rebaja de pena y devolviendo poco a poco casi dos millones. Santacana aún tiene que devolver más de tres millones de euros, a los que hay que sumar todos los intereses.