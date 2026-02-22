Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cardona y AlonsoERC rechaza presupuestosTherianAlianza de izquierdasRusiaElecciones BarçaSagrada FamiliaWillie ColónGemeliersReal MadridTrump
instagramlinkedin

Famosos

Muere Bianca Dias, influencer brasileña de 27 años, tras someterse a una cirugía estética

"Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva”, dijo Giovanna Borges, amiga de la influencer

La influencer brasileña Bianca Dias

La influencer brasileña Bianca Dias / Redes sociales

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Blanca Dias, influencer brasileña de 27 años, ha fallecido unos días después de someterse a una cirugía plástica. La influencer, con cerca de 60.000 seguidores en redes sociales y madre de dos hijos habría sufrido una embolia pulmonar tras empezar a experimentar dificultades para respirar mientras se recuperaba en su casa en Guarujá, cerca de Sao Paulo, según el medio especializado en prensa rosa TMZ.

Aunque se desconoce qué tipo de operación plástica se realizó Dias, la trombosis pulmonar es una de las complicaciones postoperatorias más temidas, asociada a operaciones estéticas de gran envergadura. Según el medio norteamericano, pese a llegar al hospital los médicos no pudieron salvarla, muriendo justo 18 días después de la operación inicial. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

Varios amigos y conocidos de Bianca compartieron su pésame en Instagram, consternados por la muerte de la influencer, que compartía su estilo de vida y viajes en las redes sociales. "Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva”, dijo Giovanna Borges, amiga de Bianca.

Noticias relacionadas

“Quiero agradecer los innumerables mensajes, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar mensajes. Si pueden orar por la familia, independientemente de su religión, se lo agradeceré enormemente”, escribió.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  3. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  4. Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
  5. Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario
  6. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
  7. El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en enero y se podrá cobrar de forma indefinida
  8. Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos

Silvia Oliva, pediatra, tras el aumento de menores intoxicados por el 'reto de paracetamol': "Suelen producir lesiones importantes"

Silvia Oliva, pediatra, tras el aumento de menores intoxicados por el 'reto de paracetamol': "Suelen producir lesiones importantes"

Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

Muere Bianca Dias, influencer brasileña de 27 años, tras someterse a una cirugía estética

Muere Bianca Dias, influencer brasileña de 27 años, tras someterse a una cirugía estética

EEUU y Japón refuerzan su estrategia de defensa conjunta con el foco en China y Rusia

EEUU y Japón refuerzan su estrategia de defensa conjunta con el foco en China y Rusia

Junts tumbará por segunda vez en el Congreso el decreto con la prórroga antidesahucios

Junts tumbará por segunda vez en el Congreso el decreto con la prórroga antidesahucios

Obras en Glòries durante un año: cortes de tráfico y cambios en la circulación desde este lunes

Obras en Glòries durante un año: cortes de tráfico y cambios en la circulación desde este lunes

El DAO era inmigrante

El DAO era inmigrante

Directo | Kiev, bombardeada con misiles a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa

Directo | Kiev, bombardeada con misiles a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa