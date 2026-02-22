Muere Bianca Dias, influencer brasileña de 27 años, tras someterse a una cirugía estética

Blanca Dias, influencer brasileña de 27 años, ha fallecido unos días después de someterse a una cirugía plástica. La influencer, con cerca de 60.000 seguidores en redes sociales y madre de dos hijos habría sufrido una embolia pulmonar tras empezar a experimentar dificultades para respirar mientras se recuperaba en su casa en Guarujá, cerca de Sao Paulo, según el medio especializado en prensa rosa TMZ.

Aunque se desconoce qué tipo de operación plástica se realizó Dias, la trombosis pulmonar es una de las complicaciones postoperatorias más temidas, asociada a operaciones estéticas de gran envergadura. Según el medio norteamericano, pese a llegar al hospital los médicos no pudieron salvarla, muriendo justo 18 días después de la operación inicial. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

Varios amigos y conocidos de Bianca compartieron su pésame en Instagram, consternados por la muerte de la influencer, que compartía su estilo de vida y viajes en las redes sociales. "Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva”, dijo Giovanna Borges, amiga de Bianca.

“Quiero agradecer los innumerables mensajes, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar mensajes. Si pueden orar por la familia, independientemente de su religión, se lo agradeceré enormemente”, escribió.