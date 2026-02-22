Juan Carlos, hermano mayor de los 'Gemeliers', da la última hora de su estado de salud tras la agresión: "Están intoxicados y habrá que ver"

Jesús y Daniel, Gemeliers, ya están en casa después de doce horas de ingreso en el Hospital Gregorio Marañón tras la brutal agresión sufrida en la madrugada del viernes al sábado, después de celebrar su cumpleaños. Una velada que no terminó como ellos esperaban y como aventuraban las imágenes en sus redes sociales donde se les veía felices compartiendo velada con amigos, entre los que estaban Alejandra Rubio y Abraham Mateo.

Ha sido su hermano mayor, Juan Carlos Oviedo, quien desde Londres y a través de videollamada, ha entrado en directo en el programa 'D Corazón' para dar la última hora del estado de salud de los gemelos y agradecer a quienes prestaron los primeros auxilios a los cantantes y a sus novias nada más ser agredidos por unos desconocidos, que ya han sido identificados.

"Jesús está recién operado de la vista, la novia de Dani tiene la lengua hinchada, están intoxicados y habrá que ver", explicaba Juan Carlos. "El trauma es lo peor, ellos ya tenían un poco de trauma de no querer salir a la calle", añadía preocupado por las secuelas de esta agresión en la que no sólo recibieron golpes, sino que también fueron rociados con gas pimienta.

A preguntas de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, presentadores del espacio, Juan Carlos ha explicado cómo se desarrollaron los hechos fuera de la discoteca 'Vandido' y cuando ya "Jesús y su novia estaban dentro del taxi para irse a casa". Desde un coche un grupo de desconocidos les increpan con insultos homófobos --algo "habitual", según ha confesado su hermano- y al ignorarles, "sacan a la novia de Jesús del taxi, la agreden y después a Jesús".

Juan Carlos ha explicado que Natalia, la novia de Jesús, "grabó absolutamente todo. Los agresores están identificados, tenemos las cuentas de Instagram, las matrículas de todos". Según le han dicho sus hermanos, lo ocurrido no fue algo fortuito, "han sido unos chicos que querían agredirles".