La 'influencer' Violeta Magriñan pide disculpas tras burlarse del Ramadán: "No tengo nada en contra de los musulmanes"

Una publicación muy desafortunada le ha salido muy cara a la conocida 'influencer' Violeta Magriñán, quien se ha visto obligada a pedir disculpas tras recibir amenazas de muerte y una oleada de reseñas negativas en su negocio.

La creadora de contenido ha protagonizado una importante polémica tras publicar una foto de un plato de jamón y unas cervezas acompañada del texto 'Feliz Ramadán' en un momento en el que los musulmanes están realizando este ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol, absteniéndose de beber y comer durante esas horas por motivos religiosos.

"Respeto todas las religiones"

Las críticas no le han tardado en llegar, y la 'influencer' ha sido señalada e insultada por una publicación desacertada. "No tengo nada en contra de los musulmanes y su religión, la verdad es que no tengo nada en contra de ninguna religión y por supuesto las respeto todas", ha escrito en redes sociales.

"Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi culpa, os aseguro que no era esa mi intención", ha recalcado. Aunque también ha reivindicado que "insultar y denigrar a alguien pidiendo respeto, es cuanto menos, incongruente". Y ha asegurado que ha pedido disculpas a quien "me ha escrito pidiendo respeto desde el respeto"

Amenazas de muerte

Violeta Magriñán ha denunciado públicamente que ha recibido comentarios como "tiene que morir tu hija" o "cuidado con tus hijas". Y en un nuevo comunicado, ha reprochado que "ensañarse conmigo no es suficiente, también lo han de hacer con mis hijas, mi familia y mi negocio"

"Las disculpas públicas no sirven de nada porque el que quiere odiar por encima de todo, así lo hará diga lo que diga y haga lo que haga", ha dicho en un nuevo comunicado. "Estoy viendo la oleada de malas reseñas hacia mi empresa y las amenazas con ir a destrozar los locales, por supuesto ya lo he puesto en conocimiento de la policía local de las zonas en las que se encuentran los locales", ha finalizado.