El pódcast de EL PERIÓDICO | Semana con demasiados tropezones

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei / César Vallejo Rodríguez - Euro / Europa Press

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Rufián y su nueva apuesta política en Madrid, los kikos TV y las idas de olla cuando alguien tiene enfrente un micrófono.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

