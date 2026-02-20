Tamara Gorro y Cayetano Rivera, un romance de portada

La primera gran pareja del año del universo rosa ya está servida: Tamara Gorro y Cayetano Rivera son novios. Un 'crossover' nacido para ser carne de portada y de escrutinio televisivo. Supimos de su romance incipiente por un viaje que realizaron junto a unos amigos a Dubai y Maldivas. Las primeras fotografías de los tortolitos fueron captadas en el aeropuerto de Barajas y facilitadas por la pareja, conscientes del gran interés que despertaba su primera imagen juntos. Es de agradecer la naturalidad con la que están capeando la presión mediática, ojalá no la pierdan. Con esa primera aparición ante las cámaras, podrían haber ganado una gran suma de dinero, si la hubieran querido comercializar; no olvidemos que esto nuestro es un negocio.

En paralelo, ya ha surgido el inevitable culebrón colateral y la periodista Leticia Requejo, de Telecinco, ha afirmado que Francisco Rivera avisó a Cayetano de que tuviera cuidado con Tamara, asegurando que habían tenido “un tonteo”. Un rumor, con tintes únicamente decorativos, que ya se ha encargado la Gorro de desmentir en el programa de Sonsoles Ónega: “Entiendo que se hable, lo que no me gusta son las mentiras y lo que no voy a consentir es que se pase una línea roja. Es absurdo y no voy a entrar en eso. Sí voy a entrar de otra forma y voy a tomar medidas”. Según nos cuenta el entorno más cercano de la 'influencer' a las Mamarazzis, Tamara “sólo ha visto a Francisco Rivera en dos contadas ocasiones y jamás ha habido nada entre ellos. No entendemos de dónde ha podido salir una chorrada semejante”. Durante la misma intervención televisiva, una risueña Tamara Gorro sí quiso dejar claro que su nueva pareja "es una persona estupenda, un tío maravilloso y es muy buen amigo, con un corazón enorme”.

Lo fascinante de esta pareja no es tanto la pareja como el ecosistema al que pertenecen ambos. El mundo del famoseo español es tremendamente pequeño: apellidos que se cruzan y romances que parecen un intercambio de cromos VIP. Vaya, que hoy sales con el ex de una amiga modelo y mañana empatas con el primo futbolista de tu amigo el torero. Siempre acabamos viendo a los mismos personajes, aunque con distinta combinación. El algoritmo sentimental de la prensa rosa es más que predecible.

De toda esta historia de Tama y Caye, hay algo muy retrógado y muy feo que se desprende de la manera en la que algunos periodistas han contado su relación. En cuanto aparece el nombre de una mujer independiente y mediática relacionado con un rostro masculino popular, el foco se desplaza automáticamente hacia el supuesto interés o estrategia de la susodicha: “Seguro que ella está encantada”, “esto le viene fenomenal”… A ellos se les presupone libertad, a ellas, en cambio, se les atribuye intención. Parece que el relato funciona mejor cuando convertimos a la mujer en sospechosa de obtener algo a cambio de la relación sentimental que mantengan. La cuestión no es qué gana ella, sino porqué seguimos necesitando imaginar que gana algo.

Noticias relacionadas

¿Funcionará lo suyo? Vaya usted a saber. A pocos meses de comenzar, ya estamos apostando como acabará. El amor en el papel couché nunca es eterno, es reciclable. No lo decimos por maldad, es estadística.