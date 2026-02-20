El actor Jaime Lorente sorprende a sus seguidores al anunciar un proyecto religioso: "Empecé a sentir que Dios me buscaba"

El actor Jaime Lorente, 'Denver' en la exitosa serie 'La Casa de Papel' ha sorprendido a sus seguidores al hablar por primera vez de religión. El jueves comenzó la Cuaresma, la preparación espiritual de cara a la Semana Santa, y aprovechó para anunciar un ayuno con el objetivo de conectar más con Dios.

"Como muchos de vosotros, yo también he pasado por procesos duros y he vivido mi proceso de oscuridad, de tristeza, de miedo, hasta que un día, en mitad de ese dolor, tomé una decisión que no fue nada fácil, doblar la rodilla. Miré al cielo y dije, 'Dios, sálvame'", ha escrito en Instagram en una publicación en la que colabora con 'hallowapp', una aplicación que se define como "católica" y en la que hay "oraciones y meditaciones".

"Quiero buscar a Dios"

"Fuera no cambió todo de golpe, pero dentro de mí sí. Empecé a sentir que Dios me buscaba, que estaba haciendo algo distinto en mi corazón, como si me recolocara por dentro. Me gustaría invitarte a caminar conmigo, de halo, en el reto", ha detallado.

Noticias relacionadas

A partir de ahora, el intérprete acompañará a los usuarios de la aplicación con un ayuno. Lo hará todos los viernes durante los próximos 40 días, hasta el inicio de semana santa, "para crecer en libertad interior y volver con un corazón renovado." No se trata "solo de comida", sino de "alejarse de todo lo que nos enreda por dentro" "Esta cuaresma quiero caminar con vosotros. Buscar a Dios. Limpiar el alma. Volver", ha finalizado.