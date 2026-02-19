Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaTráficoBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorLaLigaAguaYolanda DíazManlleuRodaliesRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

Inversión inmobiliaria

Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1

Según consta en el Registro Mercantil, el futbolista del FC Barcelona completó la operación a través de la sociedad inmobiliaria 'Pedrineta S.L.', constituida en 2023

La última inversión de Pedri en las Canarias por 2,5 millones, con vistas al futuro

Hotel Villa de Barajas, el nuevo inmueble de Pedri.

Hotel Villa de Barajas, el nuevo inmueble de Pedri. / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedri González ha empezado a diversificar sus ingresos. El centrocampista del Barça, uno de los mejores jugadores del planeta, cerró la operación de un hotel, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 previsto para la capital, según informó El Confidencial.

La compra la ha realizado a través de la sociedad patrimonial 'Pedrineta S.L.', utilizada por el futbolista del FC Barcelona para gestionar sus inversiones inmobiliarias y fundada en 2023, según quedó contrastada en el Registro Mercantil. La empresa de Pedri se dedica a la actividad inmobiliaria en general, incluyendo la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia, y realizó una ampliación de capital de 200.000 euros, alcanzando un total de 4,2 millones de euros para impulsar distintas inversiones.

41 habitaciones, en una zona privilegiada

El inmueble adquirido, de cuatro estrellas, es el Hotel Villa de Barajas, situado en la Avenida de Logroño número 331. Se trata de un establecimiento con 41 habitaciones, enfocado principalmente a viajeros en tránsito y asistentes a ferias y congresos celebrados en la zona.

La zona interior del nuevo hotel de Pedri de cuatro estrellas.

La zona interior del nuevo hotel de Pedri de cuatro estrellas. / SPORT.es

Entre los servicios que ofrece el hotel se incluyen recepción abierta las 24 horas, desayuno tipo bufé y conexión Wi-Fi, además de otras prestaciones habituales en alojamientos de su categoría. Su localización estratégica lo convierte en una opción práctica para estancias breves.

Las habitaciones del Hotel Villa de Barajas.

Las habitaciones del Hotel Villa de Barajas. / SPORT.es

Otro de sus puntos fuertes es la proximidad a la estación de Metro Barajas, que permite un acceso ágil tanto al aeropuerto como al centro de Madrid, facilitando así la movilidad de los huéspedes.

Pedri ya compró un convento en Tegueste

El canario compró un antiguo convento que ha comprado por 2,5 millones de euros en una operación que se empezó a gestar durante los meses de otoño. El edificio, que se construyó en 1943, fue el hogar de las Religiosas de la Asunción durante siete décadas y ahora se lo ha quedado el futbolista, que además tiene planes de futuro.

Según se ha podido saber, Pedri tiene intención de reformar el lugar y convertirlo en un hotel rural, aprovechando los cerca de 9.500 metros cuadrados y las dos edificaciones que constituyen el antiguo complejo religioso.

Noticias relacionadas

En el caso que nos ocupa, el joven futbolista podría aprovechar el encanto de su lugar de origen, rodeado de naturaleza salvaje, situado a tocar del Parque Rural de Anaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  2. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  3. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  4. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  5. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  6. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  7. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
  8. Las siamesas mauritanas unidas por el abdomen hacen vida normal dos años después de ser separadas en Sant Joan de Déu

¿Anunciará Trump la existencia de ovnis el próximo 8 de julio?

¿Anunciará Trump la existencia de ovnis el próximo 8 de julio?

Así es el día a día de una familia de Brasil que vive aislada en lo alto de una montaña desde hace más de 50 años

Así es el día a día de una familia de Brasil que vive aislada en lo alto de una montaña desde hace más de 50 años

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

"Combatiremos la IA para el mal": Sánchez reivindica su visión tecnológica en plena pugna con tecno-oligarcas como Musk

"Combatiremos la IA para el mal": Sánchez reivindica su visión tecnológica en plena pugna con tecno-oligarcas como Musk

Contra la frustración

Contra la frustración

Whoopi Goldberg estalla tras aparecer en los archivos de Epstein: "Me están arrastrando a esta batalla, pero no era su amiga ni su novia"

Whoopi Goldberg estalla tras aparecer en los archivos de Epstein: "Me están arrastrando a esta batalla, pero no era su amiga ni su novia"

El Grupo Renault aumenta su cifra de negocio pero pierde 10.900 millones de euros lastrado por Nissan

El Grupo Renault aumenta su cifra de negocio pero pierde 10.900 millones de euros lastrado por Nissan

El estreno de 'Hamnet' llena de turistas el lugar donde nació Shakespeare