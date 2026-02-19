¿Quién es Juan Sesma? Todo sobre la nueva pareja de Pablo Alborán

Pablo Alborán es uno de los cantantes más reconocidos de España, famoso por sus baladas pop y sus letras románticas, pero también es uno de los más reservados con su vida privada.

Pero en una reciente entrevista en ‘La revuelta’, admitió, haciendo referencia a la pregunta sobre su vida sexual, algo que dejó a todos sorprendidos: “Estoy en un buen momento".

Al cabo de poco tiempo, las redes sociales cumplieron con su labor y dieron con el nombre de la persona que tenía al cantante en el plató de RTVE con una sonrisa permanente: Juan Sesma.

¿Pero quién es Juan Sesma?

Juan Sesma Garbayo es un fotógrafo y modelo de 27 años. Aunque nació en Navarra y creció en Barcelona, vive en Madrid con su perro, un Caniche toy. Probablemente se trate de una de las muchas cosas que tiene en común con el cantante, ya que Alborán también tiene un perro, aunque es un labrador llamado Terral y, aunque es de Málaga, también vive en Madrid desde 2011.

Según figura en su perfil de Linkedin, Juan también es actor y estudió interpretación y teatro musical, y se formó en ilustración, fotografía y diseño gráfico en el Creanavarra Centro Superior de Diseño y el IED de Barcelona.

La actual pareja de Alborán, que ya no esconde su relación, ha tenido distintos trabajos a lo largo de su vida; ha sido peón y operario de almacén, asistente de pintura en un estudio creativo e incluso ha hecho del rey Gaspar en la cabalgata de la localidad de Cintruénigo (Tudela, Navarra).

Actualmente, trabaja como autónomo en la venta de fotografía artística personal, dirigida al paisajismo, arquitectura y paseantes, y tiene una cuenta secundaria en Instagram dedicada a la fotografía.

Amigos en común

Durante su trayectoria como actor, Sesma ha podido entablar algunas amistades dentro del mundillo, como con Alejandro Albarracín, de la serie ‘Sueños de libertad’; Martín Urrutia y Juanjo Bona, de ‘Operación triunfo’; Yenesi, de ‘Tu cara me suena’; y el actor Carlos González, protagonista de la película 'Maricón perdido'.

También es muy amigo de los directores y actores Javier Calvo y Javier Ambrossi y de Blanca Martínez Rodrigo, la que fuera compañera de Alborán en la serie ‘Respira’.

Pasiones compartidas

Como se puede apreciar en sus publicaciones de Instagram, esta pareja de artistas no solo tienen en común el amor por los perros y la actuación, sino que comparten también su pasión por el deporte y la naturaleza.

El fotógrafo ha practicado varios deportes como el esquí, el pádel surf, la canoa, la escalada y el senderismo; algo de suma importancia para el cantante y que reconoció una vez en el diario 'El Español': "El día que no hago deporte, duermo distinto y duermo mal. Es una cosa que necesito casi como comer",

En muchas ocasiones, se ha visto a Alborán y Sesma hacer cosas juntos. Sin embargo, ahora que han decidido hacer pública la relación, se les ha podido ver compartiendo muchos más planes. Ambos han subido videos del concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid y, el pasado 17 de febrero, Juan Sesma compartió unas imágenes de su fiesta de cumpleaños en el día de San Valentín.

Sesma dejó este mensaje en Instagram: "Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", junto a varias fotografías en las que se incluye una de ambos mirándose entre sonrisas.