Anna Fuster, fundadora de la firma de cosmética catalana Two Poles: "Que los profesionales de la salud nos recomienden es un orgullo"

En octubre de 2023, cuando Two Poles apenas tenía un año de vida, Anna Fuster (Barcelona, 1988) advertía en EL PERIÓDICO: "Te ahogarás la piel si te pones todo lo que ves en TikTok”. Entonces su marca -una 'start up' radicada en el Maresme- acababa de facturar medio millón de euros, vendiendo a través de su web y en una treintena de farmacias.

Cuatro años después, el escenario es otro. La firma celebra su cuarto aniversario en marzo, con un crecimiento del 150% en su negocio B2B, presencia en 270 farmacias en toda España y una facturación que ha llegado a multiplicarse por siete respecto al primer ejercicio.

"Cada año hemos ido doblando facturación -explica a este diario Fuster-. Ahora estamos en un momento de consolidar estructura, montar equipo sólido y profesionalizar más todo". Aunque se sigue definiendo como 'start-up' por mentalidad, reconoce que ya están en fase 'scale up' [así se denomina a una empresa , generalmente tecnológica e innovadora, que ha superado la fase inicial de 'start-up' y entra en un periodo de crecimiento rápido, consistente y escalable] . "No quiero perder la agilidad. Esa capacidad de probar, equivocarte y ajustar rápido de cuando empezamos", reconoce.

La validación de la farmacia

El canal farmacia no estaba en sus planes inmediatos. "Mi intención era testear primero las fórmulas en el mercado", recuerda. Pero apenas tres meses después del lanzamiento, varias farmacias llamaron a su puerta y pidieron incorporar la marca. "Fue una validación enorme. Que los profesionales de la salud vieran la marca y quisieran recomendarla nos decía muchísimo", comenta, satisfecha porque cuatro años después siguen buscándola. "No tenemos una red de comerciales que hagan ese trabajo de preescripción", explica.

Hoy el canal B2B ('business to business'), que engloba farmacias y retail especializado, representa cerca del 40%-45% del negocio, mientras el 'e-commerce' supone en torno al 55%-60%. Ambos crecen a triple dígito.

Varias de la formulaciones con más éxito de Two Poles. / EPC

Ciencia, prescripción y comunidad

El ADN divulgativo sigue siendo central. Antes de fundar Two Poles, Fuster se formó con un máster en dermofarmacia y abrió una cuenta en Instagram para combatir bulos y excesos virales. "TikTok genera tantas necesidades que la gente se lo compra todo y acaba haciendo rutinas innecesarias", defendía en una charla anterior.

Esa apuesta por el rigor no se ha quedado en el discurso. Desde septiembre, la marca impulsa un podcast -The Glow up Journey- donde participan dermatólogas, psicólogas y especialistas en bienestar. Entre ellas, la doctora Ana Molina, una de las dermatólogas más mediáticas y respetadas del país.

Pero hay un matiz clave: Ana Molina no solo ha participado en el podcast, sino que usa y recomienda los productos de Two Poles. "A veces alguna farmacia nos ha escrito porque una paciente llegaba con una prescripción de una dermatóloga con nuestro producto", cuenta Fuster. "No tenemos visitadores médicos, así que que lo recomienden de forma natural nos llena de orgullo".

En un mercado saturado de lanzamientos y 'marketing' agresivo, la prescripción real de dermatólogas reconocidas refuerza el posicionamiento científico de la marca.

La repetición, gran indicador

Two Poles cerró 2025 con una tasa de repetición del 48,8%. "Eso significa que casi una de cada dos personas que compra repite. En cosmética es altísimo".

"No hay secreto: el producto funciona. Puedes conseguir una primera compra con 'marketing', pero si no hay resultado, no hay segunda". A eso suma la importancia de la sensorialidad: "Que el momento de aplicarte la rutina sea agradable también fideliza".

El impulso de El Corte Inglés

A la red de farmacias se suma El Corte Inglés, donde la marca aterrizó en 2024 y donde ha experimentado un fuerte crecimiento. "Estamos en el Beauty Studio, nada más entrar, con el logo bien visible. Somos 'top' tres más vendida en nuestra zona", explica.

Compartir espacio con marcas históricas supone un reto: "Estamos al lado de firmas que llevan 40 o 50 años en el sector. Es un orgullo y una responsabilidad".

Hecho en Barcelona

Aunque parte del equipo comercial y de comunicación está en Madrid, la fabricación se mantiene cerca de Barcelona. "Nos han preguntado por qué no producimos en otro país donde sería un 60% más barato. Pero la calidad aquí es espectacular y el trato cercano es clave", responde.

Laboratorios, envases y 'packaging' se producen en Catalunya, incluso el papel de las cajas procede de una histórica fábrica de Capellades. "Tener un pedacito de nuestra tierra en el producto me hace muchísima ilusión".

Lo que viene

Para 2026 la marca prepara dos lanzamientos "muy grandes y muy importantes", avanza Fuster sin querer dar más detalles. La expansión internacional se testeará primero en digital, con un despliegue más ambicioso previsto a partir de 2027.