La novia de Vinicius, la empresaria Virginia Fonseca, debuta como reina en el carnaval de Río de Janeiro

La empresaria e influencer Virginia Fonseca debutó este martes como reina de orquesta de la escuela de samba Grande Río en el sambódromo de Río de Janeiro, un estreno que concentró miradas tanto por su popularidad como por su vínculo sentimental con el delantero del Real Madrid Vinícius Junior.

Vestida con un lujoso traje rojo brillante, pero con muchas transparencias, con pedrería y plumas que evocaban el tema que inspiró el desfile de la escuela, Fonseca cruzó los 700 metros del sambódromo al frente de los cerca de 300 percusionistas de la "Invocada", como se conoce a la 'batería' (orquesta) de Grande Río.

Su valioso disfraz, mantenido en secreto hasta última hora, contaba con 60.000 cristales, una corona y un adorno de 12 kilos en la espalda simulando alas, con plumas recicladas de hasta dos metros equipadas con luces LED para ofrecer efectos visuales especiales, un adorno que terminó restringiendo sus movimientos.

Desde el primer compás, la influencer, considerada la mayor figura digital de Brasil por sus 54 millones de seguidores en redes sociales, se mostró segura y sonriente, aunque también nerviosa, marcando el ritmo con pasos ensayados durante semanas y recibiendo la ovación del público.

Su presencia en la última noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial, la mayor atracción del carnaval carioca, generó expectativa desde que fue anunciada como sustituta de la popular actriz Paolla Oliveira, un cambio que causó polémica.

Su llegada al sambódromo generó una confusión entre escoltas y fotógrafos y gritos de apoyo pero también abucheos.

Además de empresaria y creadora de contenido, Fonseca es pareja de Vinícius, delantero de la selección brasileña y del Real Madrid, que, ausente de la fiesta, venía enviándole mensajes de incentivo.

Pese a que el delantero estaba en Lisboa, en donde anotó el gol con el que el Real Madrid se impuso hoy por 0-1 al Benfica por la Liga de Campeones de Europa, Virginia consiguió trasladarlo a Brasil en una transmisión al vivo poco antes del desfile que fue asistida por unos 280.000 seguidores.

"Amor, estoy muy nerviosa", le dijo la empresaria, a lo que Vinícius respondió con palabras tranquilizadoras en las que le aclaró que "ese frío en la barriga es normal y agradable".

Para agradecerle el apoyo, la reina desfiló con un piercing en uno de sus dientes con el número 7, el dorsal de Vinícius.

Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr, participa en el desfile del grupo de samba Acadêmicos do Grande Rio en el sambódromo este martes, durante el tercer día del Carnaval de Río de Janeiro (Brasil). / Andre Coelho / EFE

Nacida en 1999 en Estados Unidos, Virginia Fonseca saltó a la fama en internet con vídeos de estilo de vida y humor, y en pocos años consolidó un imperio digital que incluye marcas propias y contratos publicitarios millonarios.

Su capacidad de movilizar audiencias la convirtió en un fenómeno de alcance nacional y le permitió trascender el universo virtual para instalarse en la televisión y en grandes eventos.

Antes de su debut como reina, Fonseca buscó demostrar proximidad con un mundo que no era el suyo. Participó en los ensayos técnicos de la escuela de samba, visitó su sede en el municipio de Duque de Caxias y se mostró cercana a los integrantes de la orquesta.

Esa preparación se tradujo en el sambódromo en una actuación sin tropiezos, pero un poco enyesada.

Con su entrada en el carnaval carioca, la escuela sumó una figura de enorme alcance mediático, mientras que Fonseca dio un paso decisivo para consolidarse también como protagonista de la mayor fiesta popular de Brasil.