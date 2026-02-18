El 'imperio' de Luis Enrique lejos del fútbol: una fortuna en el Baix Llobregat

Luis Enrique entrena actualmente al PSG. El de Gijón está centrado en el proyecto deportivo parisino, tras su llegada en junio de 2023. El entrenador es uno de los entrenadores mejor pagados y ha ido acumulando un gran patrimonio a lo largo de su trayectoria deportiva. Primero, como futbolista. Ha jugado en el Real Madrid y ha vestido la camiseta del FC Barcelona. Además, ha sido entrenador de equipos como el Barça, el Celta, seleccionador español o ahora bajo el mandato de Nasser Al-Khelaifi.

Con España logró firmar un contrato que rondaba los 1,5 millones de euros al año. Sin embargo, la llegada de la pandemia adelgazó las cuentas del entrenador. Varios medios publicaron que, en abril de 2020, se bajó un 25% el sueldo. Pero su fuente de ingresos, no proviene solamente del fútbol. Dispone de varias inversiones inmobiliarias, tanto de inmuebles, de energías renovables o una actividad empresarial con los caballos.

Las tres mercantiles de Luis Enrique

El gijonés dispone de tres administraciones: Patrimonial Lupasi SL (administrador único), Inversiones Siargo SL (poder general) y Ristar Horses SL. Esta última consiste en una sociedad limitada española, constituida en febrero de 2020 y con sede en Madrid (Calle Santa Leonor 61), dedicada principalmente a actividades de clubes deportivos. La empresa opera en el sector hípico y está vinculada a los negocios de inversión personal.

Durante estas tres etapas de gestión, a Luis Enrique le ha ido bastante bien en el ámbito empresarial. Su esposa, Elena Cullel, economista de formación, participa junto a él en varias sociedades, entre ellas Patrimonial Lupasi SL, que actúa como cabecera del entramado societario. Según consta en el Registro Mercantil, la compañía cuenta con cuatro empleados y en sus últimas cuentas presentaba un volumen de activos superior a los 13 millones de euros.

También figura Gesternova SA, otra sociedad vinculada a actividades relacionadas con materias primas, construcción, industria, sector inmobiliario y servicios financieros, en la que igualmente ejerce como apoderada. Esta firma, además, administra otras compañías asociadas al ámbito de las energías renovables.

En febrero de 2020, poco antes del estallido de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, se constituyó Ristar Horses SL. Su objeto social se centra en la formación deportiva y de ocio, especialmente en el mundo ecuestre. Entre sus actividades se incluyen clases de equitación, pupilaje, rutas a caballo, doma, desbrave, compraventa de caballos y la gestión de una tienda especializada.

Las cuentas del ejercicio 2024, recientemente presentadas ante el Registro Mercantil, reflejan una posición económica firme. La empresa cerró el año con activos valorados en 26,9 millones de euros, frente a los 23,8 millones del año anterior, lo que confirma una tendencia de crecimiento sostenido.

La sociedad sigue siendo rentable y mantiene una política prudente, sin reparto de dividendos y destinando las ganancias a reservas y a compensar pérdidas de ejercicios anteriores

Gavà y Begues, zonas estratégicas para invertir

Uno de los proyectos más relevantes del último año se localiza en Gavà. Allí, Patrimonial Lupasi desarrolla una promoción residencial de alto nivel: una vivienda actualmente en construcción cuyo presupuesto supera los 6,2 millones de euros, según el balance de la sociedad. Además el grupo ha reforzado su posición en Begues, municipio reconocido por su entorno natural. Desde 2018 es propietario de una finca rústica de más de diez hectáreas, situada entre viñedos y masas forestales, donde recientemente se ha registrado una obra nueva sobre edificaciones ya existentes.

A finales de 2019 se añadió la compra de un amplio terreno en la zona de La Clota, con una extensión superior a las cien hectáreas. Se trata de suelos rústicos libres de cargas significativas, lo que consolida el peso del patrimonio inmobiliario del grupo y confirma una estrategia orientada al largo plazo en uno de los entornos naturales más valorados del área barcelonesa.

Como hace en los banquillos, Luis Enrique apuesta por la gestión a largo plazo, con estudio y serenidad, gestionado con discreción.