Julia Otero explica su rutina después del cáncer: "Me levanto a las 5 de la mañana y cada día camino 8 kilómetros"

La vida cambia cuando aparece una enfermedad grave. Y, en muchos casos, también cambian los hábitos: los horarios, la manera de comer, el descanso e incluso la forma de entender el tiempo libre. La periodista Julia Otero, de 66 años, es un ejemplo. Según ha explicado en diferentes intervenciones, el cáncer le hizo replantearse el día a día y convertir la rutina en una herramienta para cuidarse.

Otero ha explicado que se levanta de madrugada y que la jornada comienza muy pronto. “Me levanto a las cinco de la mañana y hacemos el programa de ocho a doce; me costó convencer a los directivos porque ya tenemos una edad”, explica en Late Xou.

Aun así, admite que sigue trabajando mucho y que, a veces, tiene la sensación de hacer “más que antes” del diagnóstico. Precisamente por eso intenta imponerse límites y evitar, siempre que puede, alargar el día hasta tarde.

Comer con más cabeza y respetar el descanso

La periodista también ha explicado que se ha vuelto especialmente estricta con la alimentación: procura cenar pronto y ajustar el menú con fibra y una combinación equilibrada de nutrientes. En su caso, el proceso de salud ha estado marcado por un cáncer de colon y por una intervención que le condicionó la digestión, hecho que la obliga a vigilar las cantidades y a comer con calma.

Julia Otero en 'Late Xou con Marc Giró' / RTVE

Al mismo tiempo, uno de los pilares de su nuevo día a día es caminar. Otero ha explicado que su oncólogo le insistió en la importancia del ejercicio moderado y que ella lo cumple con disciplina: 6, 7 o hasta 8 kilómetros diarios (8 km), integrados en la agenda como si fueran una cita más. También lo ha comentado en las redes, con referencias a los neutrófilos y al papel del movimiento en el bienestar.

La comunicadora defiende que el movimiento, el sueño y el control de las cantidades son clave para sentirse mejor.

Refugio en Galicia y vida sencilla cuando puede desconectar

Cuando busca desconexión, Otero ha situado a menudo Galicia —y en concreto Monforte— como un refugio personal. Allí describe una vida ligada a la naturaleza y a rutinas tranquilas: plantar árboles y observar cómo crece el entorno, lejos del ritmo intenso de platós y estudios.

Lectura, música de los setenta y la compañía de los animales

En el ámbito cultural, la periodista ha explicado que le gusta leer ensayo y novela histórica, y que mantiene una relación muy afectiva con la música que la acompaña desde hace décadas: pop de finales de los setenta, grupos como America, Supertramp o Simon & Garfunkel, y una canción fetiche, My Way, en la versión de Nina Simone.

También ha compartido el vínculo con los animales: después de la muerte de su perra Lúa, ahora pasea a menudo con Frida, que se ha convertido en una presencia constante en su tiempo libre.