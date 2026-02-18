Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi

Courtois lleva siete temporadas y media vistiendo la camiseta del Real Madrid. El portero belga aterrizó en 2018 a Valdebebas, procedente del Chelsea, para convertirse en uno de los mejores guardametas que ha visto el madridismo.

A sus 33 años, ha conquistado dos Champions, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además, sus actuaciones con el Madrid le han permitido ganar el Trofeo Yashin (2022) y el Trofeo Zamora de la Liga (2019/20).

Todos estos trofeos le han ido aumentando el patrimonio económico. Desde que debutó como profesional con el KRC Genk en 2009, con apenas 16 años, ha acumulado alrededor de 124,6 millones de euros brutos (no incluye primas o bonus). Un cálculo aproximado de todos los sueldos que ha cobrado hasta ahora jugando para clubes como Genk, Chelsea, Atlético de Madrid y Real Madrid, teniendo en cuenta que esta temporada cobra unos 15 millones brutos al año (alrededor de 288.000 por semana).

Más que una inversión, un sueño para el belga

Su éxito futbolístico lo ha llevado a aprovechar bien su economía y este 2026 ha decidido invertirlo en una vivienda. Se trata de una casa en Las Lomas, en Boadilla del Monte, una urbanización lujosa para vivir y desconectar junto a su familia en un ambiente tranquilo. Su mujer israelí Mishel Gerzig, y sus hijos (uno en común) residirán en su casa, con un gran jardín, ideal para jugar y pasar el rato con la familia. Desde siempre, ha querido vivir en una casa de este estilo.

Por lo que hace a la estructura de la casa, impresiona. Dispone de 15.000 metros cuadrados, con varias piscinas, campo de fútbol, pistas de pádel, de tenis y de karts y un amplio garaje subterráneo para su colección de coches. Un terreno enorme, aunque la casa en sí tiene 6.000 metros cuadrados, nada mal.

Unos vecinos de lujo

El diseño de la estructura, es moderno, con ventanales amplios para que entre la luz, con tres plantas y un sistema de vigilancia que rastrea todos los rincones.

La casa de los vecinos de Courtois. / SPORT.es

El barrio en sí, es muy seguro. Allí habitan famosos como Ilia Topuria, Pablo López y Melendi, aunque su casa está justamente al costado de la del luchador. Disponen de zonas verdes, club social, iglesia y un colegio privado.

Noticias relacionadas

La pareja, Thibaut y Gerzig, se encuentran ahora mismo de mudanzas, con la empresa SIT Spain.