Chenoa no ha vuelto con su ex: las Mamarazzis hablan en exclusiva con el entorno de la pareja

Otro miércoles más, las Mamarazzis han vuelto a ponerse ante los micrófonos de EL PERIÓDICO para repasar la actualidad más inmediata de la prensa del corazón en un nuevo episodio de su pódcast. En esta ocasión, el tándem conformado por Laura Fa y Lorena Vázquez ha analizado la portada de Isabel Preysler en '¡Hola!' en su 76 –sí, 76, nada de 75– cumpleaños, la supuesta reconciliación de Chenoa y las románticas imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en el Pirineo, entre otros asuntos destacados.

También ha habido tiempo para repasar el nacimiento del amor en parejas por sorpresa y las idas y venidas de otras un poco más tóxicas. ¿Te quedas a descubrirlo?

Isabel Preysler y su deuda con Julio Iglesias

La gran protagonista de las revistas de esta semana es Isabel Preysler, que celebra su 76 cumpleaños –tras confesar que en realidad no cumple 75, como se creía– defendiendo a Julio Iglesias de las acusaciones, para ella "infamia", relacionadas con presuntas agresiones sexuales y maltrato. Las Mamarazzis han calificado esta portada como una patinada de la 'socialité', sugiriendo que podría tratarse de la devolución de un favor. Cabe recordar que el cantante salió en su día a defender públicamente a Preysler durante el litigio que esta mantuvo con su otro exmarido, Mario Vargas Llosa, un gesto inusual en Iglesias, que "no hablaba nunca".

Recientemente, se anunció que la justicia española había decidido no someter a investigación y archivar el caso de Iglesias alegando falta de jurisdicción. Con todo, la defensa pública de la que fuese pareja del artista sigue generando debate, más viniendo de la reconciliación con su personaje público que había alcanzado Preysler tras la publicación de sus memorias, donde trataba abiertamente de las grandes polémicas de su vida.

Chenoa y Miguel Encinas: ¿reconciliación o simples "recaídas"?

Otro de los temas candentes es la supuesta vuelta de Chenoa con su exmarido, Miguel Encinas. La cantante ya salió a desmentirlo en la radio, algo que las Mamarazzis han podido confirmar trans consultar a su entorno cercano. Y es que desde el círculo más cercano a la cantante aseguran que, si bien los integrantes de esta expareja se ven de vez en cuando, no tienen constancia de una reconciliación oficial, algo que a los amigos gustaría. "A los amigos les extrañaría", han apuntado las Mamarazzis, quienes –sin embargo– apostarían a que la expareja habrá tenido sus "recaídas" desde su separación en 2022, poco después de darse el "sí, quiero".

Urdangarin y Armentia presumen de amor por San Valentín

Lejos de los rumores de crisis que apuntaban a un acercamiento de Iñaki Urdangarin a una compañera de trabajo, el exduque de Palma y Ainhoa Armentia pasaron un San Valentín de lo más romántico en el lago del Torniquet, en Puigcerdà. De hecho, seguidores de las Mamarazzis pudieron confirmar que ambos pasearon juntos por el famoso camino de los enamorados.

Las imágenes publicadas por 'Diez Minutos' muestran, además, una gran complicidad y gestos cariñosos públicos durante un partido de su hijo Pablo Urdangarin. Para las Mamarazzis, no obstante, esta exhibición de afecto podría ser una respuesta directa a las especulaciones sobre una supuesta crisis a raíz de la cercanía entre Urdangarin y una de sus compañeras de trabajo.

Sombras sobre la salud del Rey Emérito en Abu Dabi

La actualidad de la Casa Real viene marcada por el encuentro entre José María Aznar y el rey Juan Carlos I en Abu Dabi. La fotografía del encuentro ha despertado dudas sobre la transparencia de la salud del Emérito, a quien se ve en silla de ruedas y con el brazo derecho inmovilizado.

Aunque Carlos Herrera, quien también se encuentra junto al monarca, asegura que este ya "se levanta", las Mamarazzis sospechan que 'Juanca' se está dejando ver así, sentado en su silla de ruedas, para que nos vayamos acostumbrando a esta nueva imagen, fruto de sus problemas de movilidad.

Sea como sea, si bien su estado justificaría su ausencia en el funeral de Irene de Grecia, son muchos los misterios que suscita la imagen con el expresidente del Gobierno, con quien –por cierto– no teníamos constancia de que existiese una relación estrecha.

Parejas sorpresa y relaciones "tóxicas"

El mundo del corazón también nos ha dejado la confirmación del romance entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, quienes acaban de regresar de un viaje a las Maldivas tras meses de relación secreta. Según las Mamarazzis, la proyección mediática de ella sugiere cualquier cosa menos que podría haber sido la interesada en hacer pública la relación. De hecho, algunas informaciones apuntan a que podría ser él quien quiso hacer pública en primera instancia la relación, algo a lo que ella se negó.

Por otro lado, la relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores parece ser mucho más turbulenta. Tras borrar fotos juntos y dejarse de seguir en redes, el propio entrenador confirmó a los medios —pidiendo anonimato para él y que adjudicaran la procedencia de las declaraciones al entorno— que es cierto que han tenido varias idas y venidas. Eso sí, no escatimó en claridad a la hora de subrayar que todo provenía de un enfado de ella. Por su parte, Romero reaccionó con naturalidad y humor a través de redes, donde ya no compartirá aspectos que tengan que ver con su vida privada: "Rompo todos los días para luego reconciliarme", bromeó la actriz.

Vidas separadas pero no divorciadas

Finalmente, las Mamarazzis han aclarado la situación de Estrella Morente y Javier Conde, ya mencionados en el anterior programa. A raíz de las informaciones publicadas, la cantante se puso en contacto con la periodista Paloma García Pelayo, a quien confesó que la razón de su traslado a Madrid no era otra que los problemas salud que arrastra su madre; él, por su parte, sigue en Andalucía.

Ahora, varios medios se han hecho eco de algunos indicios que apuntarían a que la separación no es solo física, información perfectamente compatible con el titular adelantado por Fa y Vázquez, que simplemente hablaron de "hacer vidas separadas.

