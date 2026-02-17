Famosos
Rafa Nadal da la clave de su dieta: "Siempre arroz blanco o pescado de Mallorca"
El balear desveló uno de los grandes puntos fuertes de la rutina que lo llevó a lo más alto
Albert Briva
Pese a estar ya alejado de las pistas y de los grandes focos, Rafa Nadal no cesa en su impecable rutina que le llevó a alcanzar el olimpo en el tenis mundial. El balear, habló recientemente sobre ello, dejando claro que la disciplina ha sido total, tanto en el entrenamiento como en la alimentación.
En una entrevista concedida a Guía Evooleum, explicó cómo arranca sus días y dejó claro que hay un producto que nunca falta en su mesa: el aceite de oliva virgen extra. “Esté donde esté, intento encontrar aceitunas o aceite de oliva virgen extra”, reconocía.
Para él, este alimento es básico en su rutina diaria. Suele comenzar la mañana con una tostada con aceite y, tanto en la comida como en la cena, acompaña ensaladas o pescados con un buen chorro de virgen extra. Lo considera parte esencial de su manera de entender la alimentación.
Según ha explicado en varias ocasiones, combinar una dieta equilibrada con ejercicio no solo mejora el rendimiento, sino también el bienestar personal.
En otra conversación, esta vez con Kia Motors, detalló qué suele comer antes de competir: opciones sencillas y efectivas como pasta, arroz blanco y pescado. Prefiere no improvisar con la comida en días clave. También recurre a bebidas energéticas para mantenerse hidratado y en condiciones óptimas. Después de los partidos, eso sí, se permite algo más de flexibilidad y algún capricho.
Todo este cuidado nutricional va siempre de la mano de un trabajo físico exigente. Incluso en etapas complicadas, como cuando una lesión le impedía entrenar con normalidad, buscó la forma de no bajar el ritmo. Instaló material en casa y siguió las pautas que le enviaba su equipo para mantener la rutina. Porque si algo ha definido su carrera, más allá del talento, ha sido la constancia.
