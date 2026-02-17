Nueva polémica
Detenido el actor Shia LaBeouf tras pelearse a la salida de un bar en el multitudinario Carnaval de Nueva Orleans
No es la primera vez que protagoniza una polémica de esta índole, una espiral de adiciones y actitudes violentas han caracterizado su trayectoria personal
Shia LaBeouf abandona el cine para superar su adicción al alcohol
El actor y director Shia LaBeouf, conocido por aparecer en 'Transformers' o 'Indiana Jones', ha sido detenido tras pelearse en el 'Mardi Gras' de Nueva Orleans, según ha avanzado 'TMZ'. Presuntamente, estuvo involucrado en un "altercado físico" en un bar del 'French Quarter'.
EL 'Mardi Gras' es una conocida celebración de Carnaval en Nueva Orleans la que acuden más de un millón de espectadores. Uno de ellos fue LaBeouf, al que se le vio disfrutar del evento, bailando con un divertido sombrero rojo tras el desfile e incluso haciéndose numerosas fotos con los 'fans'. Sin embargo, la noche acabó con una pelea en la que incluso fue atendido por los servicios de emergencias médicas, según medios estadounidenses.
"Según los registros judiciales, Shia fue arrestado y enfrenta dos cargos de agresión simple". Algunos vídeos publicados en redes sociales se muestra al actor hablando con los servicios de emergencia tras la pelea.
Alcoholismo y problemas de agresividad
No es la primera vez que protagoniza una polémica de esta índole. Una espiral de adiciones y actitudes violentas han caracterizado la trayectoria personal del que en su día fue considerado el niño prodigio de Hollywood. En 2017 fue denunciado por alteraciones al orden público y en 2020 fue acusado de abusos sexuales y psicológicos por parte de su exnovia la cantante FKA Twigs.
Según anunció su familia ingresó en un centro de rehabilitación en 2021 para superar su alcoholismo y los graves problemas psicológicos, agresividad y traumas, que padece desde hace varios años.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito