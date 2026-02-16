'Con el corazón', la última canción de Maluma con Yeison Jiménez, el cantante de 34 años que murió en un accidente de avioneta

El colombiano Maluma ha estrenado un nuevo tema. 'Con el corazón', una canción inédita que grabó con su compatriota Yeison Jiménez apenas un mes antes de su muerte. El artista de 32 años confesó que el fallecimiento de su amigo le "cambió muchísimo la mentalidad" y le "ha invitado mucho a vivir en el presente".

Yeison murió el 10 de enero en un accidente mientras iba en una avioneta a Medellín. El artista de 34 años, uno de los más influyentes de la música regional colombiana en la última década, era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama, y que quedó calcinada.

Un mes después, Maluma ha lanzado la colaboración entre ambos 'De Corazón' que fue grabada el 10 de diciembre de 2025. En las publicaciones del colombiano se evidencia la complicidad que hay entre ambos. "¡Cuántos años llevo esperando este momento!", dice Yeison en el videoclip de la canción.

"Cómo te extrañamos hermano.. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad", ha escrito Maluma en Instagram. Yeison fue reconocido en 2021 como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.