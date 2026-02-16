Drag queen
Muere Coca Boom, artista 'drag', a los 28 años
Su compañera Pink Chadora se despide en Instagram con un emotivo mensaje: "Me habría encantado recordarle una vez más la admiración que le tenía"
Muere Venus Hartman, icono de la escena Drag en Barcelona
Este lunes, el mundo 'drag' se despide de David Parra, conocido artísticamente como Coca Boom. El artista falleció el pasado día 14 a los 28 años. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, pero la noticia ha dejado conmocionado al pueblo malagueño y a sus compañeras 'drag'.
Muchas de ellas se han despedido a través de las redes sociales. Pink Chadora, una de las concursantes del 'reality' televisivo 'Drag Race España', le dejaba este emotivo mensaje en su perfil de Instagram: "¡Hasta siempre, amiguita! Me duele en el alma no haberme podido despedir de ella. Me habría encantado recordarle una vez más la admiración que le tenía; ojalá hubiera podido sentir, aunque fuera, la mitad de esa admiración por sí misma".
¿Quién era Coca Boom?
Coca Boom nació en el municipio malagueño de Torremolinos, donde se dio a conocer. Participó en la II Gala Drag de Sevilla, compitió en la primera temporada de ‘Regia del Drag España’ -el 'spin off' del programa mexicano ‘Regias del Drag’-, y colaboró en la segunda gala drag ‘The Queen Deluxe’ de Huelva.
Más allá de toda su trayectoria como 'drag queen', también trabajó como asistente de vuelo.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos (Málaga), también ha querido compartir a través de Instagram unas palabras tras comunicar su fallecimiento: “En estos momentos, mis pensamientos y también mis oraciones como persona creyente que soy, están con sus familiares y amigos, a quienes no puedo transmitirles más que mi abrazo más sincero y el pesar más profundo. Hoy [por este domingo] Torremolinos pierde a una gran persona y artista”.
