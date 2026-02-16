Así explicaron los príncipes de Gales a sus hijos que Kate Middleton tenía cáncer

Kate Middleton, la princesa de Gales, ha estado meses luchando contra un cáncer, que se le detectó en 2024.

La enfermedad comenzó a partir de una cirugía abdominal, inicialmente no cancerosa. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación detectaron la presencia de un tumor maligno.

A partir de ese momento se sometió al tratamiento recomendado, que la mantuvo alejada de la agenda real durante un largo periodo.

El pasado año ya parecía que la recuperación era total, y ahora da señales de que han desaparecido todos los temores sobre la enfermedad. Lo que demuestra la recuperación absoluta de la heredera al trono es su regreso al calendario oficial de actividades, que recientemente ha incluido algunos actos no previstos, como la visita sorpresa al hospital de Charing Cross que realizó en enero.

La intrahistoria de la familia

El experto en casas reales Russell Myers ha revelado detalles hasta ahora desconocidos en su nuevo libro 'Wiliam and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story', (que podría traducirse como 'Guillermo y Kate: la nueva era de la monarquía: la intrahistoria') que está previsto que salga a la venta el próximo 10 de marzo.

Un extracto publicado en el 'Mirror', donde trabaja Myers, anticipa alguna de las historias que contiene el libro, como el momento y la forma en que la pareja dio la noticia a sus hijos.

Con calma

Según el experto británico, los príncipes de Gales les contaron con calma a sus niños lo que estaba pasando y el tiempo que su madre tendría que estar fuera de casa, y que todo seguiría como de costumbre. Y también les dijeron que, cuando regresara, necesitaría descansar.

Según el libro, mientras la princesa estaba en el hospital, Guillermo se encargaba de llevar a los niños al colegio, los padres y hermanos de Kate trataban de visitarlos a menudo, y ella se mantuvo en contacto con ellos a través de videollamadas.

Por tanto, a pesar del duro momento que pasó durante el tratamiento, Kate siempre estuvo centrada en sus hijos, intentando ser lo más positiva y optimista posible por ellos.