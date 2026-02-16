Longevidad activa
Estudian el cuerpo de un hombre de 82 años que tiene el de uno de 30: "Una buena parte es genética, pero también es entrenamiento"
Diversas universidades intentan averiguar cómo Juan López conserva el 77% de su masa muscular, un porcentaje que habitualmente solo presenta una persona de 30 años
Lydia Bosch (62 años), actriz, revela su rutina para mantenerse en forma: "Hago una hora de cardio, corro por la urbanización"
Joan Soler
Entrena diariamente, gana maratones y bate récords. Esta es la historia de Juan López, un hombre de 82 años con el cuerpo de uno de 30. Y no son sensaciones: son hechos empíricos. López conserva el 77% de su masa muscular, un porcentaje que habitualmente solo presenta una persona de 30 años.
Su testimonio se dio a conocer en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde López explicó que diversas universidades intentan encontrar una explicación a su juventud, una incógnita que, por el momento, aún no se ha resuelto. Pero él lo tiene claro y apunta una hipótesis: "Una buena parte es genética, pero también es entrenamiento".
Un punto de inflexión
En su caso, el punto de inflexión llegó a los 66 años, cuando empezó a correr. Aquella disciplina se convirtió en una vía de escape y, al mismo tiempo, en un refugio, y le sirvió para competir sobre todo consigo mismo. Tanto es así que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y, en 2025, batió el récord mundial de los 50 kilómetros, unas marcas que para la mayoría de corredores serían inalcanzables incluso con décadas menos.
La actividad física, combinada con una alimentación consciente y saludable, es lo que le permite conservar esa vitalidad. Y no lo hace solo por él: también lo hace por su esposa, con la voluntad de poder seguir cuidándola durante muchos años.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”