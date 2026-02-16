Estudian el cuerpo de un hombre de 82 años que tiene el de uno de 30: "Una buena parte es genética, pero también es entrenamiento"

Entrena diariamente, gana maratones y bate récords. Esta es la historia de Juan López, un hombre de 82 años con el cuerpo de uno de 30. Y no son sensaciones: son hechos empíricos. López conserva el 77% de su masa muscular, un porcentaje que habitualmente solo presenta una persona de 30 años.

Su testimonio se dio a conocer en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde López explicó que diversas universidades intentan encontrar una explicación a su juventud, una incógnita que, por el momento, aún no se ha resuelto. Pero él lo tiene claro y apunta una hipótesis: "Una buena parte es genética, pero también es entrenamiento".

Juan López a 'Y Ahora Sonsoles'. / ANTENA 3

Un punto de inflexión

En su caso, el punto de inflexión llegó a los 66 años, cuando empezó a correr. Aquella disciplina se convirtió en una vía de escape y, al mismo tiempo, en un refugio, y le sirvió para competir sobre todo consigo mismo. Tanto es así que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y, en 2025, batió el récord mundial de los 50 kilómetros, unas marcas que para la mayoría de corredores serían inalcanzables incluso con décadas menos.

Noticias relacionadas

La actividad física, combinada con una alimentación consciente y saludable, es lo que le permite conservar esa vitalidad. Y no lo hace solo por él: también lo hace por su esposa, con la voluntad de poder seguir cuidándola durante muchos años.