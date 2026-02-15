Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Viral

Ricardo Darín sorprende al hablar del bebé de Úrsula Corberó y Chino: "Mi nieto va a ser catalán"

La actriz catalana dio a luz este 9 de febrero a Dante. El parto se produjo antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos estuvieron arropados por su familia

Úrsula Corberó y Chino Darín dan la bienvenida a su primer hijo

Úrsuña Corberó y Chino Darín

Úrsuña Corberó y Chino Darín / Getty Images

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres. La actriz catalana dio a luz este 9 de febrero a Dante. El parto se produjo antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos estuvieron arropados por su familia, aunque el actor ya se ha marchado a Buenos Aires por motivos profesionales.

El abuelo de Dante, el actor Ricardo Darín, confirmó el nombre elegido para el bebé: “Se llama Dante. Es un nombre con mucha significancia. Es bonito, es bonito”. Sobre el parecido físico, prefirió ser prudente: “Es muy chiquitito todavía, pero como ocurre en todos los casos, cada uno le encontrará un parecido familiar”. También comunicó que tanto Dante como Úrsula están en perfecto estado de salud. “Muy bien, muy bien, se encuentran muy bien" explicó con una sonrisa.

"Que hablara su idioma materno"

Sin embargo, otras declaraciones del abuelo de Dante son las que han adquirido más relevancia. Al ser preguntado el hijo de Úrsula o Chino sería argentino o español, antes de su nacimiento, Ricardo Darín no dudó en responder "me parece que va a ser catalán", refiriéndose a que nacería en Barcelona.

En la misma línea se pronunció Chino al explicar por qué habían decidido que naciese en Catalunya. "En algún momento sabiendo que yo tenía un compromiso de trabajo largo e importante para mí valoramos que Úrsula pudiera tenerlo en Argentina pero muy rápidamente dijimos que no", explicó en el aeropuerto. "Entendí en base a la experiencia de mi madre el chico nace donde la madre quiere. Me pareció bien que ella se sintiera cómoda, que sintiera que estaba en su tierra, que se hablara en su idioma materno que me parece que es importante", concluyó.

Noticias relacionadas

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2016, cuando protagonizaron la serie 'La embajada', de Antena 3, donde tenían que interpretar a una pareja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
  3. El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
  4. Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
  5. Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
  6. Lista completa de concursantes de 'Supervivientes 2026': de una actriz de 'La que se avecina' al cantante más polémico, con fichaje del clan Campos incluido
  7. Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
  8. Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”

Ricardo Darín sorprende al hablar del bebé de Úrsula Corberó y Chino: "Mi nieto va a ser catalán"

Ricardo Darín sorprende al hablar del bebé de Úrsula Corberó y Chino: "Mi nieto va a ser catalán"

El horóscopo de mañana, lunes 16 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, lunes 16 de febrero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El Athletic hunde un poco más al Oviedo tras remontar con lo justo en el Tartiere

El Athletic hunde un poco más al Oviedo tras remontar con lo justo en el Tartiere

Las diez claves del éxito del nuevo Citroën C3

Las diez claves del éxito del nuevo Citroën C3

Las fiestas de Santa Eulàlia culminan con la Cercavila conmemorativa de los 425 años de los Gegants del Pi

Las fiestas de Santa Eulàlia culminan con la Cercavila conmemorativa de los 425 años de los Gegants del Pi

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich

Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich

Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967

Israel aprueba el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos por primera vez desde 1967