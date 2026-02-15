Ricardo Darín sorprende al hablar del bebé de Úrsula Corberó y Chino: "Mi nieto va a ser catalán"

Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres. La actriz catalana dio a luz este 9 de febrero a Dante. El parto se produjo antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos estuvieron arropados por su familia, aunque el actor ya se ha marchado a Buenos Aires por motivos profesionales.

El abuelo de Dante, el actor Ricardo Darín, confirmó el nombre elegido para el bebé: “Se llama Dante. Es un nombre con mucha significancia. Es bonito, es bonito”. Sobre el parecido físico, prefirió ser prudente: “Es muy chiquitito todavía, pero como ocurre en todos los casos, cada uno le encontrará un parecido familiar”. También comunicó que tanto Dante como Úrsula están en perfecto estado de salud. “Muy bien, muy bien, se encuentran muy bien" explicó con una sonrisa.

"Que hablara su idioma materno"

Sin embargo, otras declaraciones del abuelo de Dante son las que han adquirido más relevancia. Al ser preguntado el hijo de Úrsula o Chino sería argentino o español, antes de su nacimiento, Ricardo Darín no dudó en responder "me parece que va a ser catalán", refiriéndose a que nacería en Barcelona.

En la misma línea se pronunció Chino al explicar por qué habían decidido que naciese en Catalunya. "En algún momento sabiendo que yo tenía un compromiso de trabajo largo e importante para mí valoramos que Úrsula pudiera tenerlo en Argentina pero muy rápidamente dijimos que no", explicó en el aeropuerto. "Entendí en base a la experiencia de mi madre el chico nace donde la madre quiere. Me pareció bien que ella se sintiera cómoda, que sintiera que estaba en su tierra, que se hablara en su idioma materno que me parece que es importante", concluyó.

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2016, cuando protagonizaron la serie 'La embajada', de Antena 3, donde tenían que interpretar a una pareja.