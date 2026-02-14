Silvia Bronchalo recuerda entre lágrimas la infancia de su hijo y su doble vida con Edwin Arrieta: "Me dijo que no se le podía decir que no"

Silvia Bronchalo regresó a 'De viernes' una semana después, tras haber confesado en la primera entrega de la entrevista que decidió romper su silencio por necesidad económica. En la segunda entrega, entre lágrimas en varios momentos, la madre de Daniel Sancho desgranó los aspectos más desconocidos de la vida de su hijo Daniel Sancho, además de explicar los motivos de su divorcio con el actor Rodolfo Sancho.

Daniel "fue un niño feliz, era muy alegre, súper listo, le gustaba mucho leer", dijo Silvia que recordó que a los dos les gustaba mucho ir al cine, a restaurantes, "probar comida de distintos países"; pasear con su perra y practicar deporte. Precisamente Silvia explicó que entre las actividades que compartían estaban patinar, montar en bici: "Tenía mucha facilidad para los deportes, recuerdo que aprendió a patinar en cinco minutos".

"Volvería a muchos momentos"

Fue en el momento en que Santi Acosta le hizo volver a un día en la infancia de su hijo Daniel cuando Bronchalo se rompió. "Volvería a muchos momentos", dijo entre lágrimas antes de responder, que como cualquier madre, recuerda el olor de su hijo cuando era pequeño. No ha tardado en trasladarse a un día de verano en la playa de Fuengirola: "Ponían un cine de verano y había gente con sillas y nosotros no teníamos y él me dijo 'mamá, yo te hago una butaca' y excavó y me hizo una. Me pareció tan tierno que me acuerdo con mucho cariño".

Bronchalo también abordó todo lo que su hijo le había contado sobre Edwin Arrieta. Su hijo Daniel le había contado que se trataba de una relación estrictamente laboral, ya que junto al cirujano pensaba abrir un negocio juntos, provocando esto diferencias entre ambos. "Me dijo que no quería seguir la relación y que él insistía. Me dijo que a Edwin no se le podía decir que no", reveló.

La relación de Daniel y Edwin

Pese a que nunca se lo ha contado, Bronchalo tiene claro que su hijo llevaba una doble vida, con su novia y con Edwin, y que entre ambos existió una relación sentimental. "Él había quedado con su novia en aquel entonces. Se iban a reunir en Asia", explicó Silvia, que aseguraba que con su hijo no suele hablar de Edwin: "En su momento me dijo que lo había amenazado de muerte y tenía miedo".

El divorcio con Rodolfo

También habló Bronchalo sobre su divorcio con el actor Rodolfo Sancho, revelando que fue ella la que tomó la decisión, aunque "no fue fácil" y "hubo muchas discrepancias durante el juicio". Esta situación afectó al hijo de ambos, que decidió mudarse con Rodolfo. "A raíz de la separación nuestra relación empezó deteriorarse y distanciarse hasta el punto en el que no sabía nada acerca de él. Él decidió que quería vivir con su padre y su abuela y se fue

"Fui yo la que tomé la decisión", revelaba Silvia Bronchalo, que también compartía que el divorcio "no fue fácil" y que "hubo muchas discrepancias durante el juicio". Una complicada situación que, sin duda, afectó a Daniel Sancho. "A raíz de la separación nuestra relación empezó deteriorarse y distanciarse hasta el punto en el que no sabía nada acerca de él. Él decidió que quería vivir con su padre y su abuela y se fue".

Noticias relacionadas

Según Bronchalo, a Rodolfo Sancho la fama "se le subió un poco a la cabeza" tras la serie 'Al salir de clase', lo que inició el distanciamiento como pareja. También hubo diferencias en la crianza de su hijo: "No tenemos la misma visión de la vida y responsabilidades. Quizás yo era más severa, menos permisiva".