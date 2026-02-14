El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | De Bad Bunny a Can Barça, pasando por Aragón
La semana en la que la radio celebró su día, la Super Bowl disfrutó de su espectáculo y Aragón celebró elecciones con victoria del PP aunque sin mayoría absoluta.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
