El pódcast de EL PERIÓDICO | De Bad Bunny a Can Barça, pasando por Aragón

La semana en la que la radio celebró su día, la Super Bowl disfrutó de su espectáculo y Aragón celebró elecciones con victoria del PP aunque sin mayoría absoluta.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .