El emotivo mensaje sobre el actor James Van der Beek tras su muerte: "Y justo cuando el sol se escondía, una estrella fugaz cruzó el cielo..."

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie estadounidense 'Dawson's Creek' ('Dawson crece' en España), ha muerto este miércoles, día 11, a los 48 años. Tras años de lucha contra el cáncer colorrectal, el intérprete de Connecticut (Estados Unidos) pasó sus últimas horas de vida rodeado de sus seres queridos.

El duelo de los más cercanos

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, ha sido quien ha confirmado su fallecimiento a través de sus redes sociales con un emotivo texto: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana [por el miércoles]. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”. Además, también ha dejado un gran vacío a sus seis hijos.

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de la actriz Stacy Keibler, amiga íntima de la familia Van der Beek, que ha publicado una foto junto al actor, observando un atardecer, pocos días antes del trágico desenlace.

“Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios", empieza diciendo en Instagram. "Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No te apresuras. No te desplazas. No te preocupas por el mañana. Te sientas. Escuchas. Te tomas de la mano. Observas cómo el cielo cambia de color y dejas que te cambie a ti también", añade.

En la misma publicación, Keibler escribe: "Hablamos de cómo este mundo puede sentirse patas arriba... y de cómo tal vez el cielo necesita tu espíritu ahora para ayudarnos a estabilizarnos aquí. Y justo cuando el sol se escondía, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es casualidad".

En sus últimos momentos

Otra de las publicaciones de Instagram que más ha conmocionado a sus fans ha sido la de Alfonso Ribeiro, cantante y actor de la serie ‘El Príncipe de Bel-Air'. “Era mi verdadero amigo, hermano y guía en la vida. Estuve con él durante este horrible viaje para vencer al cáncer”. Así se despedía el artista estadounidense, tras estar con él en el hospital momentos antes de su defunción.

Muchos otros actores y actrices han dado su pésame en la publicación de Kimberly, la mujer de James, como David Beckham, Justin Timberlake o Mechad Brooks.

Van Der Beek fue diagnosticado con esta enfermedad en 2023, pero no hizo pública la noticia hasta finales de 2024. En una entrevista en ‘Business Insider’, el actor explicó que todo empezó porque notó cambios en sus deposiciones. Tras múltiples pruebas, los médicos le dieron la noticia que se encontraba en la etapa tres del cáncer, lo que significa que la enfermedad se había propagado hasta los ganglios linfáticos (estructuras que son parte del sistema inmunitario).

Noticias relacionadas

Ayuda económica a la familia

Tras su muerte, su círculo más cercano ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar económicamente a su esposa y sus seis hijos, que se han quedado endeudados por culpa del costoso tratamiento del actor. Esta iniciativa ya ha superado los 2,15 millones de euros en tres días, según la plataforma de ‘crowfunding’.