¿Podría Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica

La sombra de Jeffrey Epstein vuelve a planear sobre Andrés Mountbatten-Windsor. El hermano del rey Carlos III podría enfrentarse incluso a cadena perpetua si prosperan las nuevas acusaciones que están siendo evaluadas por la Policía de Thames Valley, según publican 'Daily Mail' y la revista 'Hello'.

Las autoridades analizan si el expríncipe compartió información confidencial cuando ejercía como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional -cargo que ocupó entre 2001 y 2011- con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales. De confirmarse, podría tratarse de un delito de mala conducta en cargo público, cuya pena máxima en el Reino Unido es la cadena perpetua.

Sin inmunidad y bajo investigación

A diferencia de su hermano, el rey Carlos III -único miembro de la familia real con inmunidad soberana-, Andrés Mountbatten-Windsor puede ser procesado penalmente. "No hay nada en la ley que impida que sea acusado y encarcelado", subraya el 'Daily Mail', que recoge además las declaraciones del biógrafo Andrew Lownie, autor de 'Entitled'. El escritor asegura que existen "motivos fundados" para investigarlo tanto por presunta mala conducta como por su relación pasada con Epstein.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

Desde Buckingham Palace, el monarca ha expresado su "profunda preocupación" y fuentes oficiales han indicado que están "dispuestos a apoyar" a la policía si se les requiere, según el tabloide británico.

¿Qué puede ocurrir?

La revista 'Hello', por su parte, aporta el análisis jurídico. Varios expertos consultados por la publicación coinciden en que estar bajo investigación no implica culpabilidad automática. El primer paso, si la policía decide avanzar, sería invitar a Andrés Mountbatten-Windsor a una entrevista voluntaria. Solo en determinadas circunstancias podría producirse una detención.

Si finalmente se presentaran cargos, Andrés Mountbatten-Windsor podría abandonar el país y establecerse en un Estado sin tratado de extradición con el Reino Unido, mencionando Emiratos Árabes Unidos como posible destino

La abogada penalista Chloe Jay explica en 'Hello' que las investigaciones de este tipo pueden prolongarse durante meses, incluso más de un año. Posteriormente, las pruebas se remitirían al Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), que determinaría si existe base suficiente para presentar cargos y si hacerlo responde al interés público.

En caso de llegar a juicio, el proceso podría alargarse años. Y aunque la cadena perpetua es la pena máxima prevista para un delito de abuso grave de confianza pública, los expertos consideran poco probable que se imponga esa condena. No obstante, sí contemplan la posibilidad de varios años de prisión si se acreditara una filtración grave de documentos clasificados.

La Corona, en vilo

El caso sitúa a la casa real británica en un momento especialmente incómodo. Andrés Mountbatten-Windsor, apartado de la vida pública y despojado de sus funciones oficiales tras el escándalo Epstein, siempre ha negado cualquier irregularidad. Sin embargo, la reapertura del foco mediático amenaza con reavivar un episodio que la institución llevaba años intentando cerrar.

Según apunta el 'Daily Mail', Lownie incluso sugiere que, si finalmente se presentaran cargos, Andrés Mountbatten-Windsor podría abandonar el país y establecerse en un Estado sin tratado de extradición con el Reino Unido, mencionando Emiratos Árabes Unidos como posible destino. Una hipótesis que, por ahora, pertenece al terreno de la especulación.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso. Y aunque los expertos recuerdan que la presunción de inocencia rige para todos -también para un hijo de Isabel II-, la pregunta que sobrevuela Londres es inevitable: ¿puede un miembro de la realeza británica acabar tras las rejas? Jurídicamente, la respuesta es sí. Políticamente y simbólicamente, el impacto sería histórico.