La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa

La actriz Silvia Bronchalo ha vuelto al epicentro mediático tras conceder una entrevista al programa ‘¡De viernes!’ para apoyar a su hijo, Daniel Sancho, que permanece en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani (Tailandia) por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La aparición de Bronchalo en televisión se ha interpretado por muchos como parte de una estrategia mediática para favorecer una posible extradición de su hijo a España, ya que rompió su silencio y habló por primera vez desde que se produjo el crimen. Visiblemente afectada, admitió que uno de los motivos que la llevaron al plató de Telecinco fue económico: “Mi nivel de ingresos ha bajado”.

La rutina de Sancho en prisión

Durante la entrevista, describió la rutina diaria de los internos en Surat Thani: “Se levantan, rezan, cantan el himno, desayunan y luego tienen momentos de esparcimiento para leer o hacer deporte. A las cinco y media vuelven a rezar y después regresan a la celda”.

Bronchalo aseguró, además, que su hijo no contaba con ningún privilegio pese a recibir alrededor de 400 euros mensuales por parte de su padre, Rodolfo Sancho: “Está en una celda con trece personas” y “duerme en el suelo con mantas o colchonetas”.

Posteriormente, Carmen Balfagón, portavoz del equipo jurídico de Sancho, también intervino y matizó la cuestión de los supuestos privilegios: “Se paga por tener el privilegio de no comer en el suelo, de que la misma vasija en la que le sirven la comida no se utilice para otras cosas, o por poder ir cada día o cada dos días al gimnasio”.

Según afirmó la abogada, se trata de condiciones por las que cualquier persona estaría dispuesta a pagar para mejorar mínimamente su situación.

Tres años sin contacto

La madre de Sancho reveló que llevaba tres años sin mantener contacto con su hijo. Cuando se produjo la detención, en agosto de 2022, fue Rodolfo Sancho, su expareja, quien la llamó para comunicarle lo sucedido.

Ante las cámaras, Bronchalo aseguró haberse sentido apartada de la estrategia jurídica, diseñada junto al padre del joven, y manifestó su intención de intervenir en la defensa si su hijo se lo permitía.

Por otro lado, explicó que Daniel no esperaba la condena a cadena perpetua dictada por el tribunal tailandés, ya que confiaba, al igual que su padre y su equipo jurídico, en una resolución más favorable, incluso en una posible absolución o en una pena menor.

Y relató que, al escuchar la sentencia, su hijo no entendió nada: “Él buscaba respuestas en el equipo jurídico que estaba allí en ese momento, pero nadie le dio ninguna respuesta”.

La reacción de Darling Arrieta

Apenas tres días después de la entrevista en ‘¡De viernes!’, Darling Arrieta, hermana de la víctima, hizo unas declaraciones contundentes sobre la aparición pública de Bronchalo: “Sea como sea, el asesino es su hijo”.

En el programa de Telecinco ‘El tiempo justo’, dijo que los hechos no la habían sorprendido y que nunca había mantenido contacto con los padres de Daniel Sancho. Pese a todo, subrayó que lo que pudieran decir no le afectaba y que su único deseo era que se respetara la memoria de su hermano.

Entre la condena y el espectáculo

El 29 de agosto de 2023, el tribunal tailandés condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Según la sentencia, lo mató y descuartizó e intentó destruir documentación de la víctima.

Él, sin embargo, asegura que Arrieta lo amenazaba con hacer públicas imágenes de carácter sexual y que todo fue un accidente en medio de una pelea. Actualmente, permanece en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, en el sur de Tailandia, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por su defensa.

Desde que se hicieron públicos los hechos, opinadores de dentro y fuera de los medios de comunicación han centrado la atención en la espectacularización de la familia de Sancho, sosteniendo que la atención mediática sobre Daniel Sancho podría deberse, sobre todo, a que es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, subrayando la importancia que se le daba a la construcción de su imagen pública.

De este modo, muchos no solo aluden a los posibles privilegios económicos de los que pueda beneficiarse, sino también a las características físicas, estéticas y sociales que han contribuido a su construcción mediática e, incluso, a cierta narrativa de victimización.