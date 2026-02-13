Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerSalvador IllaYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesBarçaPlantas de interior
instagramlinkedin

Famosos

Rafa Nadal da la clave de su dieta: "Siempre arroz blanco o pescado de Mallorca"

El balear desveló uno de los grandes puntos fuertes de la rutina que lo llevó a lo más alto

Rafa Nadal preside la graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar

Rafa Nadal preside la graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar / EFE/@rnadalacademy

Albert Briva

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pese a estar ya alejado de las pistas y de los grandes focos, Rafa Nadal no cesa en su impecable rutina que le llevó a alcanzar el olimpo en el tenis mundial. El balear, habló recientemente sobre ello, dejando claro que la disciplina ha sido total, tanto en el entrenamiento como en la alimentación.

En una entrevista concedida a Guía Evooleum, explicó cómo arranca sus días y dejó claro que hay un producto que nunca falta en su mesa: el aceite de oliva virgen extra. “Esté donde esté, intento encontrar aceitunas o aceite de oliva virgen extra”, reconocía.

Para él, este alimento es básico en su rutina diaria. Suele comenzar la mañana con una tostada con aceite y, tanto en la comida como en la cena, acompaña ensaladas o pescados con un buen chorro de virgen extra. Lo considera parte esencial de su manera de entender la alimentación.

Según ha explicado en varias ocasiones, combinar una dieta equilibrada con ejercicio no solo mejora el rendimiento, sino también el bienestar personal.

En otra conversación, esta vez con Kia Motors, detalló qué suele comer antes de competir: opciones sencillas y efectivas como pasta, arroz blanco y pescado. Prefiere no improvisar con la comida en días clave. También recurre a bebidas energéticas para mantenerse hidratado y en condiciones óptimas. Después de los partidos, eso sí, se permite algo más de flexibilidad y algún capricho.

Noticias relacionadas

Todo este cuidado nutricional va siempre de la mano de un trabajo físico exigente. Incluso en etapas complicadas, como cuando una lesión le impedía entrenar con normalidad, buscó la forma de no bajar el ritmo. Instaló material en casa y siguió las pautas que le enviaba su equipo para mantener la rutina. Porque si algo ha definido su carrera, más allá del talento, ha sido la constancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

¿Qué esconde ‘Ni borracho’, lo nuevo de Quevedo? Nuevo videoclip y el homenaje al carnaval canario

¿Qué esconde ‘Ni borracho’, lo nuevo de Quevedo? Nuevo videoclip y el homenaje al carnaval canario

CCOO acusa a Glovo de despedir y sancionar a repartidores cuando tratan de celebrar elecciones sindicales

CCOO acusa a Glovo de despedir y sancionar a repartidores cuando tratan de celebrar elecciones sindicales

Elige la mejor ‘startup’ de Catalunya en los Premios "Empresa del Año Banco Sabadell"

Elige la mejor ‘startup’ de Catalunya en los Premios "Empresa del Año Banco Sabadell"

Crisol: Theater of Idols - Sacrificios, ídolos y el arte de sobrevivir a tu propia sangre

Crisol: Theater of Idols - Sacrificios, ídolos y el arte de sobrevivir a tu propia sangre

Reconocimiento honorífico al emprendimiento catalán

Reconocimiento honorífico al emprendimiento catalán

¿Quiénes son Camila y Tatiana Guribitey, las millonarias latinas que han fichado por ‘Los Gipsy Kings’?

¿Quiénes son Camila y Tatiana Guribitey, las millonarias latinas que han fichado por ‘Los Gipsy Kings’?

El Govern dice que la negociación de presupuestos con los Comuns "avanza a buen ritmo" pero ellos ven "lejos" el acuerdo

El Govern dice que la negociación de presupuestos con los Comuns "avanza a buen ritmo" pero ellos ven "lejos" el acuerdo

Alerta alimentaria en dos lotes de chocolate Toblerone distribuido en Catalunya: presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar

Alerta alimentaria en dos lotes de chocolate Toblerone distribuido en Catalunya: presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar