Intoxicación en Filipinas
Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso
Las toxinas del crustáceo que ingirió la creadora de contenido no desaparecen aunque se cocinen
Un reto viral le cuesta la vida: muere el 'influencer' Ángel Montoya tras lanzarse a un río
Muere a los 26 años el joven 'influencer' y culturista Bi Jiaqi
Emma Amit, creadora de contenidos gastronómicos filipina, conocida por sus vídeos en redes sobre alimentación, ha fallecido a los 51 años tras injerir un crustáceo venenoso.
La 'influencer' recolectó junto a sus amigos diferentes cangrejos y mariscos, entre los cuales se encontraba el 'cangrejo diablo', conocido en la zona por ser extremadamente venenoso.
El suceso tuvo lugar el pasado 4 de febrero en la provincia de Palawán (Puerto Princesa, Filipinas) y, en el vídeo que grababa, se muestra cómo cocina las diferentes unidades de crustáceos locales sin ningún problema aparente.
Síntomas
Tras probarlo, Emma Amit sufrió un malestar general como primer síntoma. Pero al día de siguiente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de urgencias debido a las convulsiones que sufría por las neurotoxinas en sangre.
Dos días después, los labios se le pusieron de color azul por la intoxicación grave a causa del veneno. Y a pesar de la atención médica, falleció el 6 de febrero, 48 horas después.
Recomendaciones locales
Las autoridades locales recuerdan que el 'cangrejo diablo' es una especie ampliamente conocida en la zona por su peligrosidad, y su pesca o consumo está prohibido.
El veneno es termoestable, es decir, que no se altera por la acción del calor, por lo que no desaparece ni siquiera al cocinarlo. Contiene Tetrodotoxina (TTX) y Saxitoxina (STX), las mismas toxinas que otras especies venenosas, como el pez globo.
Subrayan que el riesgo es conocido entre los residentes, recuerda que este tipo de marisco ya se ha cobrado otras vidas en la localidad y es fácilmente diferenciable de otros cangrejos por su color más brillante.
