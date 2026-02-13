Ibai Llanos desvela las primeras novedades de la Velada del Año VI: "Combates muy históricos"

La Velada del Año VI ya es una realidad. El creador de contenido Ibai Llanos compartió en sus redes sociales las primeras novedades sobre la organización del evento, que ya se ha consolidado como uno de los acontecimientos más esperados del año en internet.

El streamer anunció el primer spoiler de la Velada del Año VI. "Ha llegado el momento de soltar un poquito de información", empezó diciendo en el vídeo compartido con todos sus seguidores. La primera novedad es que "este año, la Velada contará con un total de 10 combates".

Un suceso que jamás había ocurrido en anteriores ediciones: "La Velada con más combates con diferencia". En ese instante, Llanos recordó que en la quinta edición, celebrada en La Cartuja, contó con siete combates.

El principal motivo por el que este año ha decidido hacer tantos es porque "no he podido dejar ningún combate fuera", algo que sorprende de entrada, pero que el streamer puntualizó: "Cuando los anuncie lo entenderéis. Hay combates muy históricos, combates con rencillas personales, combates de todo tipo y de todos los perfiles. No he podido dejar ni un solo combate fuera".

La última novedad que reveló es que "todos los combates son uno contra uno a excepción de uno que es dos contra dos".

El streamer se despidió del vídeo diciendo: "Hasta aquí puedo leer". Esta información sobre La Velada del Año VI ya está en boca de todos, y han empezado las primeras especulaciones de quiénes podrían dar el salto al cuadrilátero.

Hace unos días, Llanos compartió un vídeo en el que afirmaba que ya tenía cerrados todos los combates de la Velada del Año VI. Sin embargo, para generar expectación, explicó que iría desvelando novedades poco a poco, como ha hecho esta tarde.

Además, señaló que por cada uno de estos vídeos que alcance los 500.000 'likes' publicará otro en el que anunciará nueva información sobre la Velada. Todo apunta a que no revelará los combates hasta hacerlo en directo en Twitch, aunque sí podría adelantar datos como la fecha o el lugar del evento.