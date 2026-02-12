Rosalía muestra su receta de tortilla de patatas con cebolla y el típico vermut del Baix de Llogregat

Rosalía vuelve a marcar tendencia, esta vez lejos del escenario y más cerca de los fogones. La diva catalana, protagonista de la portada especial de primavera de 'Vogue' USA, la 'biblia de la moda', ha sorprendido mostrando una faceta mucho más doméstica: preparando su propia tortilla de patatas con cebolla en una entrevista grabada para la sección '¡Y a servir!' del canal de YouTube de la revista.

La escena llega en un momento especialmente simbólico para la artista, pues coincide con el estreno del videoclip de 'Sauvignon Blanc', una de las canciones más escuchadas de su último álbum, 'Lux'. Y como todo en Rosalía, incluso una receta tradicional española se convierte en un guiño a su universo musical. En el vídeo, ofrece a dos amigos una copa de vino elaborado con esas uvas francesas, conectando cocina y lanzamiento con naturalidad.

Descorcha una botella de Sancerre

"Las guapas saben abrir botellas de vino y se las abren ellas mismas", bromea mientras descorcha una botella de Sancerre, un vino blanco elaborado al 100% con uva sauvignon blanc que, según cuenta, probó por primera vez junto al cantante Pharrell Williams . Entre risas y charlas informales en la cocina, la artista comparte pequeños aforismos sobre el arte de beber y servir vino; también sobre cocinar, una manera de "expresar tu amor por los demás", dice.

En la portada de 'Vogue', bajo el título 'Rosalía a la velocidad de la luz', posa con un vestido blanco -el color que define esta nueva era estética- y con el halo rubio que se tiñó en pleno directo de Instagram durante la presentación de 'Lux' Madrid. Sin embargo, frente a los fogones opta por un estilismo negro, más sobrio y cercano, demostrando que puede moverse con la misma soltura entre la alta costura y una sartén.

Con cebolla

El plato estrella, claro, es la tortilla de patatas. Y aquí la de Sant Esteve Sesrovires se posiciona sin titubeos en uno de los debates nacionales más encendidos: la suya lleva cebolla y, además, confiesa ser "generosa" con ella. "La cebolla está buenísima y le da el punto así dulce", afirma, alineándose con el bando que defiende la jugosidad con matices caramelizados.

Antes del momento decisivo -darle la vuelta a la tortilla, que afronta tras un par de intentos "sin mucha confianza", si bien sale airosa del reto-, Rosalía prepara también un vermú "como se hace en el Baix Llobregat": patatas, a ser posible "de la churrería de al lado de casa", mejillones, aceitunas y un toque de salsa Espinaler, condimento imprescindible en muchas mesas catalanas.

Tampoco falta el clásico 'pa amb tomàquet', el pan con tomate que marida a la perfección con la tortilla recién hecha.

El resultado final es un plato dorado, listo para servir. Tras probar su tortilla, Rosalía confirma que está riquísima, aunque un poco sosa, porque se le olvidó echarle sal al principio.

No es la primera vez que lo consigue: ya triunfó con su bizcocho de aceite, el mismo que llevó al programa 'La Revuelta', programa de RTVE presentado por David Broncano, y que despertó tanta curiosidad como aplausos.