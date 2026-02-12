Rutina de gimnasio
Antonella Roccuzzo, mujer de Leo Messi: "Antes me daba miedo porque pensaba que me haría 'grande', pero nunca pasó y es algo muy importante para el futuro"
La 'influencer' ha revelado cómo es su rutina de gimnasio, apostando por ejercicios de fuerza y tomándose el deporte como "meditación"
El deporte es una de las patas fundamentales en la vida de mucha gente, una vía de escape donde liberar adrenalina y la tensión de todo el día. No importa si se trata de una persona asalariada de a pie, o de un perfil tan mediático como el de Antonella Roccuzzo, la mujer de Leo Messi, casi como la Primera Dama en Argentina.
El ejercicio físico es una parte importante de su vida y ha acudido a 'Elle' con motivo de su reciente colaboración con la marca de cosmética Antastasia Beverly Hills. Durante la entrevista, ha tenido tiempo para hablar sobre lo que representa el deporte para ella y ha revelado su rutina de gimnasio.
Más allá de mantenerse joven y en forma, 'Anto' usa el deporte como "su terapia", y lo hace en un gimnasio exclusivo para mujeres. Va al gimnasio casi a diario y dos días a la semana acude a clases de FitJam, una disciplina que combina ejercicios aeróbicos, con los de fuerza y se suele hacer en grupo y con música para amenizar el ambiente.
"Es una forma de desconectar. Me hace olvidar todo y empezar el día con buen pie", apunta la mujer del astro futbolístico, que también asegura que recientemente ha introducido el levantamiento de pesas en su rutina.
"Antes me daba miedo porque pensaba que me haría 'grande', pero nunca pasó y es algo muy importante para el futuro", señala Antonella. Este era un pensamiento muy habitual entre mujeres hace tan solo unos años, pero las nuevas tendencias en 'fitness' han conseguido demostrar la importancia de generar músculo, sobre todo de cara a la vejez.
Más allá del ejercicio, también tiene en cuenta el resto de elementos que conforman una vida sana, como la nutrición y la recuperación. En este sentido, comenta que le gusta centrarse en estos aspectos porque le hace sentirse "fuerte" y porque lo considera "una meditación", por lo que se aleja de los estímulos externos durante este momento del día.
Para la empresaria e 'influencer' argentina, todo gira en torno al equilibrio: "Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental", señala como parte de un estilo de vida que ha intentado implementar desde que vivían en Castelldefels y Messi jugaba en el Barça.
Aunque está claro que difícilmente podrá alcanzarse el nivel de dedicación y el tiempo que le dedica Antonella, es importante que perfiles superconocidos como ella aboguen por los ejercicios de fuerza. Por eso, declaraciones como estas pueden ayudar a muchas personas a dar el paso necesario para empezar un cambio a mejor en su vida, introduciendo el ejercicio en el día a día.
