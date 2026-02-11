Toñita, la matriarca de Brooklyn que desafió la gentrificación y conquistó a Bad Bunny

Tal y como menciona Bad Bunny en su canción 'NUEVAYoL', la casa de Toñita es todo un emblema del distrito de Brooklyn de la ciudad que nunca duerme. Pero, detrás de una matriarca que levantó su negocio como un espacio seguro para la comunidad latinoamericana se esconde una intrahistoria de gran relevancia. Una historia que ayuda a explicar por qué este lugar se ha convertido en una representación viva de la resistencia puertorriqueña frente a la gentrificación de un barrio cada vez más explotado por la especulación inmobiliaria.

María Antonia Cay, conocida como Toñita, vivía en una zona del barrio de Williamsburg habitada mayoritariamente por población inmigrante procedente de Sudamérica que llegó hace décadas persiguiendo el sueño americano, pero sin poder permitirse los elevados alquileres de Manhattan. Y digo 'vivía' porque esa comunidad latina que dominaba las calles fue desplazándose progresivamente a otros barrios a medida que los grandes tenedores vieron en la zona una oportunidad de negocio. De pronto, empezó a cotizar al alza la idea de dormir en calles tranquilas, alejadas del ruido y el ritmo frenético de Manhattan.

La voz de la comunidad latina

La gentrificación llegó y arrasó las viviendas de una población que había creado un vínculo con ese pequeño oasis en medio del caos. La presión inmobiliaria se tradujo en ofertas económicas muy superiores al valor original de las casas, con el objetivo de derribarlas y construir nuevos bloques residenciales y comercios estandarizados. Se diluyó la identidad del barrio, aunque no todos los vecinos cedieron. Y ahí es donde entra Toñita, quien, en vez de optar por vender su casa como los demás, decidió negarse y abrió un local llamado Caribbean Social Club que acabaría siendo todo un símbolo del alma del barrio que se había perdido. Un icono de la resistencia. El último club latino de Williamsburg.

Fotografía sin fecha específica de toma divulgada por Spotify para su campaña de concienciación para apoyar a la comunidad latina donde aparece la dueña del Caribbean Social Club de Nueva York, María Anotnia 'Toñita' Cay / Spotify / EFE

En el local, ubicado en el 244 Grand St, siempre hay lugar para la fiesta y la generosidad. Y eso no ha pasado desapercibido por las grandes estrellas como Bad Bunny, Madonna, Maluma, J. Balvin, Rauw Alejandro o Nikcy Jam; quien han acudido en múltiples ocasiones al icónico lugar para reportajes especiales o simplemente para visibilizar ese mensaje resistencia. En concreto, este 2026 hará 52 años de la inauguración del club, y para la celebración del 50 aniversario se llegó a cortar la calle para acoger varios escenarios y puestos con comida gratuita, algo común en casa Toñita.

Bad Bunny no tardó en mostrarse orgulloso del símbolo sigue siendo Toñita. En 2022 celebró el lanzamiento de su aclamado álbum 'Un verano sin ti' en el Caribbean Social Club, en la canción de 'NUEVAYoL' la menciona (un shot de cañita en casa de Toñita, PR se siente cerquita), e incluso se la llevó como acompañante a una entrevista con Jimmy Fallon en 'The Tonight Show Starring'. Por ello no podía ser otra persona la que apareciera en el espectáculo de la SuperBowl el pasado domingo cuando entonaba la canción que la homenajea.

En medio de un proceso transformación, resistir se convirtió en un acto político. Y la figura de Toñita persistió como acto político e icono de la identidad, la memoria y orgullo latino. Mientras el barrio cambiaba, ella conservó su alma y la compartió para todos, porque a veces simplemente el dinero no lo es todo.

"Gracias, Benito, por la invitación que nos diste. La hemos pasado bien chévere. Y gracias a Dios que te hemos visto y pudimos compartir contigo. Que Dios te bendiga y que sigas triunfando", escribió la misma Toñita en una historia de Instagram.