Exclusiva Mamarazzis: Estrella Morente y Javier Conde, ¿vidas separadas?

Las Mamarazzis vuelven a la carga un miércoles más y de la mejor manera. Laura Fa y Lorena Vázquez traen consigo una exclusiva sobre Estrella Morente. La celebrity está de actualidad después de la polémica con Rosalía. La artista granadina, que colaboró en 'Lux', el último disco de la de Sant Esteve Sesrovires, ha cargado contra la artista catalana por "tratarla como una corista" en 'La rumba del perdón', según ha contado en varias de las entrevistas que ha concedido para promocionar su nuevo disco.

El capítulo de esta semana ha arrancado con un recuerdo al padre de David Bisbal, que ha fallecido a los 94 años. Laura Fa y Lorena Vázquez han mandado todo su cariño al cantante, y han destacado su post en Instagram. Entre todas las personalidades que le han mostrado su apoyo, han querido destacar el comentario de Chenoa: "Todo el cariño para ti".

Estrella Morente se instala en Madrid

Estrella Morente ha estado en distinos programas de televisión y radio de Catalunya para promocionar su nuevo disco, pero hay un detalle que ha contado en algunas entrevistas y que no ha pasado desapercibido para las Mamarazzis. La artista granadina ha confesado que residia en Madrid, detalle que llamó la atención de Fa y Vázquez porque la cantante habla, en todo momento, en singular. "Se ha ido sola a vivir a Madrid", han aclarado las Mamarazzis.

Laura Fa y Lorena Vázquez se han preguntado si la separación geográfica confirma la separación sentimental de Estrella Morente y el torero Javier Conde. La pareja contrajo matrimonio en diciembe de 2001 y tiene dos hijos: Curro, nacido en 2002; y Estrella, de 2005. Las periodistas del corazón tampoco han podido pasar por alto el tono y la manera de hablar de Estrella Morente en sus últimas apariciones en los medios: "Estrella se expresa como si hubiera una separación sentimental", han sentenciado.

Según el entorno de la familia, esta separación física no es nueva, ya hace un tiempo que el matrimonio "hace vidas separadas". Aun así, ni Javier Conde ni Estrella Morente han confirmado su ruptura. "Será la propia Estrella Morente quien lo confirme", ha cerrado Laura Fa.

Úrsula Corberó y Chino Darín dan la bienvenida a Dante

El pasado lunes saltaba la noticia de que Úrsula Corberó ya había dado a luz, y lo había hecho en la Clínica Corachan de Barcelona. Las Mamarazzis han podido saber en exclusiva que el parto tuvo que ser programado, para el lunes 9 de enero a las 11 de la mañana, debido a la agenda profesional de su pareja, el también actor Chino Darín. El padre del bebé viajó ayer martes de Barcelona a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos profesionales, "un proyecto muy importante para él", según Vázquez.

La pareja ha estado muy bien acompañada. La familia del Chino Darín viajó a Barcelona para dar la bienvenida a Dante. Fue Ricardo Darín, abuelo paterno del bebé, quien anunció el nombre del niño. Ya se especulaba que sería un varón, ya que la pareja había colgado en sus redes sociales una imagen con unos patucos azules, han comentado las Mamarazzis.

También han querido dejar claro que Úrsula Corberó ya había salido de cuentas, por lo que no tuvieron que adelantar el parto por los planes del actor.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera, ¿juntos?

El pódcast de este miércoles ha dado para todo: una ruptura, un nuevo bebé, y no podía faltar una nueva pareja. Tamara Gorro y Cayetano Rivera han sido vistos juntos en un vuelo a Dubái, en el que viajaban junto a más amigos. Según ha adelantado Libertad Digital, la pareja pasará unos días solos, sin los amigos, al final del viaje.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se conocen desde hace "un par de años", según han informado Fa y Vázquez, gracias a algunos amigos en común, como Iker Casillas. Ambos se sienten ilusionados con la relación, aunque todavía se están conociendo.

Lorena Vázquez ha podido hablar con Tamara Gorro, quien le ha comentado que se siente abrumada y agobiada por la presión mediática, y que se siente obligada a contarlo, por la amistad que tiene con algunos periodistas del corazón —entre ellos, Lorena Vázquez—, y por compañerismo, ya que Gorro ha colaborado en varios programas de televisión. También ha confesado que lo llevarán con naturalidad.

Las Mamarazzis han hecho números, y han calculado que no hace mucho tiempo que están juntos. Cayetano Rivera tuvo un accidente de tráfico en noviembre de 2025, y en ese momento se le relacionaba con Gemma Camacho, una reportera de Telecinco. Cayetano nunca confirmó esa relación, pero ella sí había manifestado que estaba ilusionada con ello.

El entorno de Cayetano Rivera y Tamara Gorro ha hablado sobre este asunto y han confirmado que llevan meses viéndose y que ellos se sienten una pareja que está empezando una relación.

La promoción del libro de Urdangarín

Las memorias de Iñaki Urdangarín están a punto de ver la luz, y él sigue promocionando el libro. Esta vez ha pisado los estudios de RAC 1, con Jordi Basté. El periodista le ha preguntado por lo más duro que ha vivido después de la cárcel, a lo que el exjugador de balonmano ha respondido que lo más duro fue que lo cambiaran de cárcel. Fa ha tachado esta respuesta de egoísta, debido a que creía que lo más duro para él había sido que le hubieran descubierto cometiendo una infidelidad.

Basté también ha querido saber qué opina la Infanta Cristina sobre el libro. Urdangarín declaró en la entrevista que la infanta estaba conforme con la historia que contaba, algo de lo que discrepan las Mamarazzis. Ambas consideran que "se lo ha tenido que tragar".

Después de que Urdangarín haya visitado distintos medios de comunicación para promocionar sus memorias, las Mamarazzis tienen la sensación de que está intentando ser visto como una víctima y cabeza de turco de la Familia Real y dejar atrás la imagen de exconvicto.

