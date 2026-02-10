El jugador de los Patriots Mack Hollins llega a la Super Bowl esposado y descalzo: hay un motivo | Vídeo

Mack Hollins, el receptor de los New England Patriots, sorprende al presentarse disfrazado al Levi's Stadium. El jugador acude al estadio con apariencia de prisionero: esposado, descalzo... y con una máscara, dejando uno de los momentos más comentados de la jornada.

La noche del domingo tuvo lugar la esperada final de la NFL en Estados Unidos, que mantuvo a millones de espectadores durante todo el evento deportivo.

Como siempre, la Super Bowl deja momentos históricos que se mantienen presentes durante los siguientes años, como las actuaciones que acompañan el acontecimiento, muchos de ellos previstos de antemano. Sin embargo, la llegada de Mack Hollins fue totalmente inesperada.

El camino a los vestuarios, el momento estrella

La caminata rutinaria de los jugadores hacia los vestuarios se ha convertido en un momento estrella. El vídeo viral muestra el momento en que Hollins llega con un traje de preso, esposado de manos y pies, una máscara de plástico que le cubre la mitad inferior de la cara, y sostiene una camiseta de fútbol americano que pertenece a su entrenador, Mike Vrabel.

La vestimenta no ha sido una elección puntual; en este caso es una referencia reivindicativa que recuerda a Hannibal Lecter de 'El Silencio de los Corderos', y la prenda que lleva en las manos recuerda a la película 'The Warriors'.

Además, en el uniforme de presidiario se lee 'Range 13', referencia al ala de máxima seguridad del ADX Florence, prisión federal del estado de Colorado (EEUU) conocida como 'El Alcatraz de las rocosas'.

Protagonismo extradeportivo

Las imágenes y vídeos sobre la entrada se difundieron rápidamente por las redes, dominando la conversación previa al partido: aunque el jugador fue reserva, tuvo un papel protagonista en la noche.

Sin embargo, su entrada fue lo más destacable para el deportista de los Patriots, ya que su equipo no alcanzó la victoria contra el Seattle Seahawks.

El jugador, de 32 años, de Rockville (Maryland, EEUU) destaca más por su vida extradeportiva que por la que se ha dado a conocer en la liga.

Siempre prioriza la salud mental y su estilo de vida, que se basa en ir descalzo siempre que pueda, y en sus llegadas temáticas.

Se le ha apodado 'El Tarzán de la NFL', por la práctica de caminar con los pies sin calzado en contacto con el suelo, por comer sin cubiertos y por hidratarse con zumo de sandía después de afirmar que el agua no "sirve para nada". Su dieta consta de fruta, carne cruda, leche sin pasteurizar.