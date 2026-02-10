Gloria Camila explica sus problemas de salud: "He petado, se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo"

En los últimos días, la preocupación por el estado anímico de Gloria Camila ha ido en aumento tras las informaciones aparecidas sobre su vida sentimental, que la han situado de nuevo en el centro de la atención mediática. En esta ocasión, la joven ha reaparecido en el programa El Tiempo Justo, donde ha explicado cómo se encuentra y cómo afronta esta nueva etapa personal.

Después de que su sobrina Rocío Flores alertara públicamente sobre los problemas de visión que estaba sufriendo en los últimos días, Gloria Camila quiso aclarar la situación. "No está siendo mi mejor momento, tuve cefalea tensional por ansiedad y visión borrosa, y me atendieron los médicos", explicó la hija de José Ortega Cano. "Fue un dolor de cabeza y empecé a ver muy borroso", añadió, en referencia al estrés acumulado en las últimas semanas.

Fiel a su intención de mantener su vida privada alejada del foco mediático, la joven evitó pronunciarse sobre su situación sentimental y sobre su relación con Álvaro García y Manuel Cortés, con quienes habría tomado distancia tras lo ocurrido recientemente. Reconociendo que no ha sabido gestionar la presión mediática, admitió: "He petado. Creo que se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo. Nunca he vetado un tema, pero ahora voy a mirar por mí y no voy a entrar en este tema".

Por último, Gloria Camila señaló que cuenta con el apoyo incondicional de su familia y explicó ante Joaquín Prat que su entorno más cercano le insiste en que priorice su salud y bienestar, que considera fundamentales en este momento.