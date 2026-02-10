Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las camisetas de la Super Bowl que Bad Bunny regaló a los empleados de Zara ya se venden en internet entre 500 y 3.000 euros

Son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación del medio tiempo de la final de la NFL

Bad Bunny regala una camiseta como la suya de la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Este 'show' también fue de ustedes"

Zara, el número 64 y las zapatillas BadBo 1.0: la intrahistoria del traje de Bad Bunny en la Super Bowl

Bad Bunny durante su actuación este domingo en el Super Bowl en Santa Clara, California. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Bad Bunny durante su actuación este domingo en el Super Bowl en Santa Clara, California. EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES / EFE

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede central de Inditex han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas de compraventa por internet por precios que oscilan este martes entre los 30.000 y los 490 euros.

El músico agradeció con este regalo la prenda que lució en la actuación de la Super Bowl con un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

'Camiseta Bad Bunny Zara' es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan las camisetas, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

Una de las camisetas de Zara como la de Bad Bunny en la Super Bowl, a la venta en Wallapop.

Una de las camisetas de Zara como la de Bad Bunny en la Super Bowl, a la venta en Wallapop. / EPC

Prendas cuyos precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

"Se vende al mejor postor", reza uno de los anuncios donde puede verse dicha camiseta y en el que se anima ha realizar "ofertas serias" con un precio de salida de 0 euros, como si se tratase casi de una subasta improvisada. La prenda, por su puesto, incluye el mensaje de agradecimiento que envió Bad Bunny.

Justo ayer la plantilla de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña) agradecía cantando por Bad Bunny el regalo que el astro puertorriqueño les había dejado.

