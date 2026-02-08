Polémica
Estrella Morente vuelve a cargar contra Rosalía por 'La Rumba del Perdón': "No voy a compartir la original por respeto, el que no tuvo ella"
La cantaora granadina ha contado en el Col·lapse de TV3 que no tiene pensado compartir su parte en la versión original de la canción "por respeto"
Estrella Morente, decepcionada con Rosalía tras su colaboración en 'Lux': "Me ha faltado al respeto, me da vergüenza"
La cantaora Estrella Morente está ilusionada por el nuevo reto que afronta a partir del 15 de febrero, una nueva gira con el espectáculo 'De Estrella a Estrellas' en el que fusiona el flamenco con el jazz y rinde homenaje a grandes mujeres de la música. Sin embargo, la granadina sigue dolida con Rosalía por el poco peso que acabaron teniendo ella y Sílvia Pérez Cruz en la versión final de 'La Rumba del Perdón' del aclamado disco 'Lux'.
"No nos ha dejado participar en la canción, me ha faltado el respeto", llegó a decir hace una semana. Unas declaraciones que ha mantenido este sábado en el programa Col·lapse de TV3, donde ha afirmado que no compartirá la versión original.
"Sílvia [Pérez Cruz], por ejemplo, ha colgado la versión original que hizo. Ella muy educada, muy correcta y muy cariñosa, pero la ha colgado para que la gente tenga conocimiento de lo que hizo tan chulo, yo no lo he colgado", expuso.
Morente defendió que ella prefiere no colgar su parte por respeto. "No lo haré por respeto al trabajo, un respeto que ella no tuvo conmigo. No quiero compartir una versión que no es legal compartirla. Públicamente, lo que ha publicado ella en su disco es lo que hay y es lo que ella ha querido trasladar a través de esa Rumba del Perdón, pues es lo que se va a quedar", explicó resignada.
La cantaora quiso pedir perdón a la gente que no puede escuchar esa versión original, aunque aseguró que sigue apreciando a la artista catalana. "Lo siento por la gente que no puede escuchar la realidad de lo que se le mandó. Pero bueno, el disco es estupendo, a Rosalía se la sigue queriendo; ella se comerá su bocadillo y yo el mío, no tengo nada más que hablar al respeto", concluyó.
De gira para homenajear a grandes mujeres
Fusionando el flamenco con el jazz, Morente homenajeará a grandes figuras como Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Mina, Rocío Dúrcal o Ella Fitzgerald en la gira 'De Estrella a Estrellas' que pasará por el Liceo de Barcelona, el Cartuja Center de Sevilla y el Kursaal de San Sebastián.
La cantaora estará acompañada por la OCO Band, formación dirigida por el legendario saxofonista Tim Ries, uno de los músicos de cabecera de The Rolling Stones.
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026