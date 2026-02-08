Estrella Morente vuelve a cargar contra Rosalía por 'La Rumba del Perdón': "No voy a compartir la original por respeto, el que no tuvo ella"

La cantaora Estrella Morente está ilusionada por el nuevo reto que afronta a partir del 15 de febrero, una nueva gira con el espectáculo 'De Estrella a Estrellas' en el que fusiona el flamenco con el jazz y rinde homenaje a grandes mujeres de la música. Sin embargo, la granadina sigue dolida con Rosalía por el poco peso que acabaron teniendo ella y Sílvia Pérez Cruz en la versión final de 'La Rumba del Perdón' del aclamado disco 'Lux'.

"No nos ha dejado participar en la canción, me ha faltado el respeto", llegó a decir hace una semana. Unas declaraciones que ha mantenido este sábado en el programa Col·lapse de TV3, donde ha afirmado que no compartirá la versión original.

"Sílvia [Pérez Cruz], por ejemplo, ha colgado la versión original que hizo. Ella muy educada, muy correcta y muy cariñosa, pero la ha colgado para que la gente tenga conocimiento de lo que hizo tan chulo, yo no lo he colgado", expuso.

Morente defendió que ella prefiere no colgar su parte por respeto. "No lo haré por respeto al trabajo, un respeto que ella no tuvo conmigo. No quiero compartir una versión que no es legal compartirla. Públicamente, lo que ha publicado ella en su disco es lo que hay y es lo que ella ha querido trasladar a través de esa Rumba del Perdón, pues es lo que se va a quedar", explicó resignada.

La cantaora quiso pedir perdón a la gente que no puede escuchar esa versión original, aunque aseguró que sigue apreciando a la artista catalana. "Lo siento por la gente que no puede escuchar la realidad de lo que se le mandó. Pero bueno, el disco es estupendo, a Rosalía se la sigue queriendo; ella se comerá su bocadillo y yo el mío, no tengo nada más que hablar al respeto", concluyó.

De gira para homenajear a grandes mujeres

Fusionando el flamenco con el jazz, Morente homenajeará a grandes figuras como Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Mina, Rocío Dúrcal o Ella Fitzgerald en la gira 'De Estrella a Estrellas' que pasará por el Liceo de Barcelona, el Cartuja Center de Sevilla y el Kursaal de San Sebastián.

La cantaora estará acompañada por la OCO Band, formación dirigida por el legendario saxofonista Tim Ries, uno de los músicos de cabecera de The Rolling Stones.